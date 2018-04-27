Dünyaya meydan okuyan adam
39 şampiyonluk yaşadı, Avrupa’nın 1 numaralı kupasını 9 kez kaldırdı. Şimdi, Fenerbahçe ile üst üste 2. zaferine 2 maç kaldı. İşte karşınızda hâlâ ilk günkü gibi başarıya aç olan Zeljko Obradovic...
Bu söz; THY EuroLeague play-off serisinde Baskonia’yı İstanbul’daki iki maçta 82-73 ve 95-89’luk skorlarla yenen, İspanya’daki 3. maçı rakibine 88-83 kaybetmesine rağmen 4. karşılaşmayı 92-83 kazanıp Final Four biletini kapan Fenerbahçe Doğuş’un koçu Zeljko Obradovic’e ait...
Oyuncu ve antrenörlük kariyerini sayısız başarıyla donatan, attığı her adımda, “Zirveye ulaşmanın değil, orada kalıcı olmanın” önemini herkese hissettiren Obra’yı, yazının başındaki sözünden daha iyi bir cümlesi özetleyemezdi herhalde...
“BURAYA İKİNCİ OLMAYA GELMEDİM”
3 TEMMUZ 2013: F.Bahçe, Obradovic’le sözleşme imzalıyor. Sırp koç o gün, “Buraya herhangi bir müsabakada 2. olmaya gelmedim” diyor.
10 NİSAN 2014: EuroLeague’de Top 16 E Grubu’ndaki son maçında F.Bahçe, Efes’le oynuyor ve grupta 5. olup çeyrek finale kalamıyor.
17 MAYIS 2014: Tarihinde ilk kez Final Four’a kalan sarı lacivertliler, yarı finalde R. Madrid’e, üçüncülük maçında ise CSKA’ya kaybedip dördüncü oluyor.
15 MAYIS 2016: Obra’nın F.Bahçesi, Final Four’da ‘talihsiz’ şekilde uzatmaya giden finalde CSKA’ya yeniliyor.
21 MAYIS 2017: İstanbul’da, 1992’de Partizan’la ilk kez kupayı kaldırdığı yerde Obra, F.Bahçe ile Oly’yi yenip zafere uzanıyor.
DAHA ŞİMDİDEN TARİH YAZMANIN ÖTESİNE GEÇTİ
Peki ya, adım adım destan yazılan bunca kilometre taşından sonra 20 Mayıs 2018?
Obra, F.Bahçe ile tarih yazmanın ötesine geçti. Duruşuyla, demeçleriyle, mütevazılığıyla, öğrenmek isteyenlere şimdiden çok şey öğretti. Türkiye’de gözlerin basketbola çevrilmesinde başrolü oynadı. Salonların dolması yolundaki kapıların kilidini açan anahtar oldu.
Artık sıra 20 Mayıs 2018’deki finalde Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bir kez daha tarih yazmaya geldi. F.Bahçe, Final Four ilk maçında 18 Mayıs’ta Zalgiris’le karşılaşacak. Yolumuz final ve yine kupa olsun!
iŞTE 58 YAŞINDAKi SIRP KOÇUN BAŞARI SIRLARI...
Zeljko Obradovic’in vazgeçilmez kanunları!
Obradovic’i yakından takip etmeye çalışan biri olarak; başarıya ulaşmış birçok kişi gibi onun da şifresi, “Adanmak” diyebilirim... ‘Yugoslav basketbolunun babası’ Aleksandar Nikolic’in öğrencisi olan Obra’nın hayat dersi niteliğindeki ‘kanun’larından bazıları...
1- Kazansan da, kaybetsen de, ertesi sabah çalışmalısın. İdman, basketbola duyulan saygıdır.
2- Birine kızmıyorsam, iş bitmiştir. Bağırmam, “Sen onu düzeltebilirsin, inanıyorum” demektir.
3- Hangi işi yapıyorsanız yapın, her şeyi bildiğinizi sanıyorsanız kariyerinizin sonuna gelmişsinizdir.
4- “Yaşam mottom: Saygı. Bunu bana babam öğretmişti. Saygı görmek istiyorsan, her zaman saygılı olmak zorundasın!”
1- DÖRDÜNCÜ KEZ FiNAL FOUR!
Obra’nın Fenerbahçesi, koç 2013’te göreve geldiğinden bu yana 5. sezonda 4. kez üst üste EuroLeague Final Four’una katılacak. Baskonia’yı eleyen sarı lacivertliler şampiyon olup ‘duble’ yapmaya çalışacak.
2- ÜÇ RAKiBi DE ÖĞRENCiSi
Belgrad’daki Final Four’da Obradovic’e rakip olacak koçlar onun tedrisatından geçti. Real Madrid Koçu Pablo Laso ve Zalgiris Kaunas Koçu Jasikevicius, eski öğrencileri... CSKA Koçu Itoudis ise Obra’nın eski asistanı...
3- HEDEF: 10. ŞAMPiYONLUK
Geçen sezon İstanbul’da düzenlenen THY EuroLeague Final Four’unu kazanıp kariyerindeki 9. zafere erişen Zeljko Obradovic, bu defa 10. şampiyonluğu için parkede olacak. F.Bahçe gülerse, koç rekorunu geliştirecek.
4- 17. FiNAL FOUR REKORU
Çalıştırdığı takımlarla şimdiye dek EuroLeague’de tam 16 defa Final Four’a katılan ve F.Bahçe ile Baskonia’yı geçip 17. kez aynı başarıyı tekrar eden Sırp koç, yine kendi rekorunu geliştirdi.
5- 24 GALiBiYETLiK FIRTINA
F.Bahçe, EuroLeague normal sezonda 30 maçta 21 galibiyet ve 9 mağlubiyetle tarihinin en başarılı Avrupa performansına imza attı. Play-off’larda Baskonia’yı 3-1’le geçen sarı lacivertliler, 24 galibiyetlik bir fırtına estirdi.
6- BiR iLKi DAHA YAŞAYABiLiR
Kariyerinde İstanbul (2), Tel Aviv (2), Zaragoza, Selanik, Bologna, Moskova ve Prag’da düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonlarında şampiyonluğa ulaşan Obra, Belgrad’da da kazanırsa memleketinde kupa kaldıracak.
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