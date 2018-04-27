Dünyaya meydan okuyan adam

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriDünyaya meydan okuyan adam
GeriBasketbol Dünyaya meydan okuyan adam
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Basketbol
Fatih SABOVİÇ
27.04.2018 - 22:08, Son Güncelleme:

Dünyaya meydan okuyan adam

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünyaya meydan okuyan adam

39 şampiyonluk yaşadı, Avrupa’nın 1 numaralı kupasını 9 kez kaldırdı. Şimdi, Fenerbahçe ile üst üste 2. zaferine 2 maç kaldı. İşte karşınızda hâlâ ilk günkü gibi başarıya aç olan Zeljko Obradovic...

 Bu söz; THY EuroLeague play-off serisinde Baskonia’yı İstanbul’daki iki maçta 82-73 ve 95-89’luk skorlarla yenen, İspanya’daki 3. maçı rakibine 88-83 kaybetmesine rağmen 4. karşılaşmayı 92-83 kazanıp Final Four biletini kapan Fenerbahçe Doğuş’un koçu Zeljko Obradovic’e ait...
Oyuncu ve antrenörlük kariyerini sayısız başarıyla donatan, attığı her adımda, “Zirveye ulaşmanın değil, orada kalıcı olmanın” önemini herkese hissettiren Obra’yı, yazının başındaki sözünden daha iyi bir cümlesi özetleyemezdi herhalde...

“BURAYA İKİNCİ OLMAYA GELMEDİM”

3 TEMMUZ 2013: F.Bahçe, Obradovic’le sözleşme imzalıyor. Sırp koç o gün, “Buraya herhangi bir müsabakada 2. olmaya gelmedim” diyor.

10 NİSAN 2014: EuroLeague’de Top 16 E Grubu’ndaki son maçında F.Bahçe, Efes’le oynuyor ve grupta 5. olup çeyrek finale kalamıyor.

17 MAYIS 2014: Tarihinde ilk kez Final Four’a kalan sarı lacivertliler, yarı finalde R. Madrid’e, üçüncülük maçında ise CSKA’ya kaybedip dördüncü oluyor.

15 MAYIS 2016: Obra’nın F.Bahçesi, Final Four’da ‘talihsiz’ şekilde uzatmaya giden finalde CSKA’ya yeniliyor.

21 MAYIS 2017: İstanbul’da, 1992’de Partizan’la ilk kez kupayı kaldırdığı yerde Obra, F.Bahçe ile Oly’yi yenip zafere uzanıyor.

DAHA ŞİMDİDEN TARİH YAZMANIN ÖTESİNE GEÇTİ

Peki ya, adım adım destan yazılan bunca kilometre taşından sonra 20 Mayıs 2018?

Obra, F.Bahçe ile tarih yazmanın ötesine geçti. Duruşuyla, demeçleriyle, mütevazılığıyla, öğrenmek isteyenlere şimdiden çok şey öğretti. Türkiye’de gözlerin basketbola çevrilmesinde başrolü oynadı. Salonların dolması yolundaki kapıların kilidini açan anahtar oldu.
Artık sıra 20 Mayıs 2018’deki finalde Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bir kez daha tarih yazmaya geldi. F.Bahçe, Final Four ilk maçında 18 Mayıs’ta Zalgiris’le karşılaşacak. Yolumuz final ve yine kupa olsun!

iŞTE 58 YAŞINDAKi SIRP KOÇUN BAŞARI SIRLARI...

Zeljko Obradovic’in vazgeçilmez kanunları!

Obradovic’i yakından takip etmeye çalışan biri olarak; başarıya ulaşmış birçok kişi gibi onun da şifresi, “Adanmak” diyebilirim... ‘Yugoslav basketbolunun babası’ Aleksandar Nikolic’in öğrencisi olan Obra’nın hayat dersi niteliğindeki ‘kanun’larından bazıları...

1- Kazansan da, kaybetsen de, ertesi sabah çalışmalısın. İdman, basketbola duyulan saygıdır.

2- Birine kızmıyorsam, iş bitmiştir. Bağırmam, “Sen onu düzeltebilirsin, inanıyorum” demektir.

3- Hangi işi yapıyorsanız yapın, her şeyi bildiğinizi sanıyorsanız kariyerinizin sonuna gelmişsinizdir.

4- “Yaşam mottom: Saygı. Bunu bana babam öğretmişti. Saygı görmek istiyorsan, her zaman saygılı olmak zorundasın!”

1- DÖRDÜNCÜ KEZ FiNAL FOUR!

Obra’nın Fenerbahçesi, koç 2013’te göreve geldiğinden bu yana 5. sezonda 4. kez üst üste EuroLeague Final Four’una katılacak. Baskonia’yı eleyen sarı lacivertliler şampiyon olup ‘duble’ yapmaya çalışacak.

2- ÜÇ RAKiBi DE ÖĞRENCiSi

Belgrad’daki Final Four’da Obradovic’e rakip olacak koçlar onun tedrisatından geçti. Real Madrid Koçu Pablo Laso ve Zalgiris Kaunas Koçu Jasikevicius, eski öğrencileri... CSKA Koçu Itoudis ise Obra’nın eski asistanı...

3- HEDEF: 10. ŞAMPiYONLUK

Geçen sezon İstanbul’da düzenlenen THY EuroLeague Final Four’unu kazanıp kariyerindeki 9. zafere erişen Zeljko Obradovic, bu defa 10. şampiyonluğu için parkede olacak. F.Bahçe gülerse, koç rekorunu geliştirecek.

4- 17. FiNAL FOUR REKORU

Çalıştırdığı takımlarla şimdiye dek EuroLeague’de tam 16 defa Final Four’a katılan ve F.Bahçe ile Baskonia’yı geçip 17. kez aynı başarıyı tekrar eden Sırp koç, yine kendi rekorunu geliştirdi.

5- 24 GALiBiYETLiK FIRTINA

F.Bahçe, EuroLeague normal sezonda 30 maçta 21 galibiyet ve 9 mağlubiyetle tarihinin en başarılı Avrupa performansına imza attı. Play-off’larda Baskonia’yı 3-1’le geçen sarı lacivertliler, 24 galibiyetlik bir fırtına estirdi.

6- BiR iLKi DAHA YAŞAYABiLiR

Kariyerinde İstanbul (2), Tel Aviv (2), Zaragoza, Selanik, Bologna, Moskova ve Prag’da düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonlarında şampiyonluğa ulaşan Obra, Belgrad’da da kazanırsa memleketinde kupa kaldıracak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

CSKA Moskova Final Four'da!

Spor basını camiasından şampiyonluk tahminleri

Dünyaya meydan okuyan adam

10 yaşındaki çocukları yuhaladılar