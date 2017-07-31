DÜNYANIN İLK VEGAN FUTBOL TAKIMI!

Menüsünden önce 2011'de eti, ardından balık, süt, bal, peynir ve tereyağı gibi diğer hayvansal ürünleri çıkaran İngiliz ekibi Forest Green Rovers, geçen sezon yarı profesyonel Ulusal Lig'den profesyonel 2. Lig'e çıkma başarısı göstermişti. Bu büyük başarıyı, hiçbir hayvansal ürünü bünyesinde bulundurmayan vegan diyetine borçlu olan kulüp ayrıca siyah-beyaz olan renklerini yeşil-siyaha dönüştürmüştü.

Takım şimdi, dünya üzerinde profesyonel liglerde oynayan ilk vegan kulüp olmanın hazırlıklarını yapıyor.

Futbolcuların performanslarını bu sayede daha üst seviyelere çekebileceklerine inanan kulübün sahibi Dale Vince konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Dikkat çekici olduğuna inandığımız büyük bir etkimiz var. Vegan sözcüğünü futbol dünyasına yaymak istiyoruz. Bundan daha sezgisel ne olabilir?” ifadelerini kullandı. Sadece oyunculara değil taraftarlara da bitki esaslı yiyeceklerin kullanılmasının sağlıklı olduğunu anlatan Vince bu konuda tek başına değil. Artık pek çok ünlü atlet artık eti terk ediyor ve bitki temelli bir beslenme programıyla çalışıyor.