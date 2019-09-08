Dünyanın gözü Afyonkarahisar'da! Dünya Motokros Şampiyonası heyecanı...
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ikinci kez Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın 17. ayağı nefes kesiyor.
Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) ev sahipliğinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın, ülkeye 200 milyon avro tutarında tanıtım katkısı sağlaması hedefleniyor.
Organizasyon, dünyaca ünlü üreticilerin ve markaların tanıtım (PR) çalışmalarının da eklenmesiyle geçen yıl Türkiye'nin tanıtımına 145 milyon avroluk katkı sağlamıştı. Çin'deki potansiyelle birlikte bu rakamın bu sene 200 milyon avroya ulaşması bekleniyor.
3 kategoride toplam 90 sporcu yarışacak
Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki organizasyonda Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Motokros Şampiyonası MX2 sınıfı ve Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda (WMX) kategorilerinde 90 sporcu şampiyonluk mücadelesi verecek.
Organizasyonda MXGP'de 33, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda (WMX) 22 ve Dünya Motokros Şampiyonası MX2 sınıfında 35 sporcu yarışacak.
Türkiye'den 6 sporcu pistte olacak
Türkiye'yi şampiyonada 6 sporcu temsil edecek.
MXGP'de Şakir Şenkalaycı, Mehmet Çelik, Murat Başterzi ve Fırat Şahin, MX2 sınıfında da Mustafa Çetin ve Emircan Şenkalaycı start alacak.
İtalyan pilot Antonio Cairoli
Dünya Motokros Şampiyonası tarihine İtalyan pilot Antonio Cairoli adını yazdırdı. MXGP'de en fazla şampiyonluk 7 kezle İtalyan sporcuya ait.
Red Bull KTM Fabrika takımının 1985 doğumlu yarışçısı, MXGP'de 7 kez şampiyonluğa ulaştı. Cairoli, MX2'de ise 2 kez podyumun en üst basamağında yer aldı.
Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'da ise yine İtalyan Kiara Fontanesi 6 kez şampiyonluğa ulaşan isim oldu.
Genç sporcuların mücadele ettiği MX2 sınıfında ise son olarak şampiyonluğu İspanyol Jorge Prado elde etti.
Dünya Motokros Şampiyonası'nda pilotlar, dünyaca ünlü markalar Yamaha, Honda, KTM, Husqvarna ve Kawasaki gibi fabrika takımları adına şampiyonluk mücadelesi verecek.
Organizasyon 3,3 milyar insana ulaşacak
Dünya Motokros Şampiyonası, 57 televizyon kuruluşu tarafından 7 kıtada, 176 ülkede canlı yayınlanacak.
Türkiye için hazırlanan 1 dakikalık tanıtım filmi de yarış öncesi izleyicilerle buluşacak.
Aralarında Eurosport, Sport TV, CBS Sports Network, Fox Sports Network, RTL, XP, MotorsportTV ve bu sene Çin'in en büyük spor yayıncısı Sina Sports'un da eklenmesiyle izleyici potansiyelinin 3,3 milyarı geçmesi bekleniyor.
FIM'den ödüllü pist
Afyonkarahisar Motorsporları Merkezi, 2018 yılında Uluslararası Motosiklet Federasyonundan (FIM) "en iyi altyapı" ödülünü aldı.
250 bin metrekarelik alan üzerine kurulu pist, dünya genelindeki tüm uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapabilecek kapasitede inşa edildi.
Pist, dünya, Avrupa, Balkan ve Türkiye şampiyonalarında yarış amaçlı motosiklet camiasına hizmet verirken, kurulacak akademiyle eğitim hizmetlerini de karşılayacak.
Uzunluğu bin 750 metre, en geniş yeri 15, en dar yeri ise 8 metre olan yarış pistinde 9 rampa, iki adet ikili hız kesici, 9 adet tekli hız kesici yarış heyecanını en üst düzeye ulaştırıyor.
Dünyada benzerlerinden farklı olarak yaklaşık 45 bin metrekarelik asfalt padok, gelen misafirlerin tamamının aynı anda elektrik ve su ihtiyaçlarını karşılayacak teknik altyapıya sahip.
Pistte aynı anda 40 motosiklet sürücüsünün motorlarını temizleyebileceği yıkama alanları bulunuyor.
Pistin her noktasına acil durumlarda ulaşabilecek ambulans yolu yer alırken, 2 metre yüksekliğinde güvenlik bariyerleriyle çevrili alanda yarış güvenliği de en üst düzeyde sağlanıyor.
Afyonkarahisar'da etkinlikler olacak
Afyonkarahisar'daki organizasyonda çeşitli etkinlikler de izleyicilerle buluşacak.
Etkinlikler kapsamında, Fedon, Aleyna Tilki, Murat Boz konserleri, kamp alanı, mini golf, canlı langırt, mini ATV, zipline, tırmanma duvarı, çocuk etkinlikleri, çocuklar için motosiklet eğitimi, geleneksel sokak oyunları, klasik araba, motosiklet sergisi, motosiklet gösterisi, sujeti-flyboard gösterisi, spor federasyonlarının etkinlikleri ve ücretsiz aktiviteler (basketbol, tenis, badminton, atletizm, hokey, kayak simülatörü, su kayağı) yer alacak.
Engelliler unutulmadı
Engelli vatandaşlar kendileri için özel bir tribün oluşturulduğu pistte yarışı ücretsiz izleyebilecek.
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