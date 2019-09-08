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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.09.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

Dünyanın gözü Afyonkarahisar'da! Dünya Motokros Şampiyonası heyecanı...

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Dünyanın gözü Afyonkarahisar'da! Dünya Motokros Şampiyonası heyecanı...

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ikinci kez Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın 17. ayağı nefes kesiyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) ev sahipliğinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın, ülkeye 200 milyon avro tutarında tanıtım katkısı sağlaması hedefleniyor.

Organizasyon, dünyaca ünlü üreticilerin ve markaların tanıtım (PR) çalışmalarının da eklenmesiyle geçen yıl Türkiye'nin tanıtımına 145 milyon avroluk katkı sağlamıştı. Çin'deki potansiyelle birlikte bu rakamın bu sene 200 milyon avroya ulaşması bekleniyor.

3 kategoride toplam 90 sporcu yarışacak
Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki organizasyonda Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Motokros Şampiyonası MX2 sınıfı ve Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda (WMX) kategorilerinde 90 sporcu şampiyonluk mücadelesi verecek.

Organizasyonda MXGP'de 33, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda (WMX) 22 ve Dünya Motokros Şampiyonası MX2 sınıfında 35 sporcu yarışacak.

Türkiye'den 6 sporcu pistte olacak
Türkiye'yi şampiyonada 6 sporcu temsil edecek.

MXGP'de Şakir Şenkalaycı, Mehmet Çelik, Murat Başterzi ve Fırat Şahin, MX2 sınıfında da Mustafa Çetin ve Emircan Şenkalaycı start alacak.

İtalyan pilot Antonio Cairoli
Dünya Motokros Şampiyonası tarihine İtalyan pilot Antonio Cairoli adını yazdırdı. MXGP'de en fazla şampiyonluk 7 kezle İtalyan sporcuya ait.

Red Bull KTM Fabrika takımının 1985 doğumlu yarışçısı, MXGP'de 7 kez şampiyonluğa ulaştı. Cairoli, MX2'de ise 2 kez podyumun en üst basamağında yer aldı.

Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'da ise yine İtalyan Kiara Fontanesi 6 kez şampiyonluğa ulaşan isim oldu.

Genç sporcuların mücadele ettiği MX2 sınıfında ise son olarak şampiyonluğu İspanyol Jorge Prado elde etti.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda pilotlar, dünyaca ünlü markalar Yamaha, Honda, KTM, Husqvarna ve Kawasaki gibi fabrika takımları adına şampiyonluk mücadelesi verecek.

Organizasyon 3,3 milyar insana ulaşacak
Dünya Motokros Şampiyonası, 57 televizyon kuruluşu tarafından 7 kıtada, 176 ülkede canlı yayınlanacak.

Türkiye için hazırlanan 1 dakikalık tanıtım filmi de yarış öncesi izleyicilerle buluşacak.

Aralarında Eurosport, Sport TV, CBS Sports Network, Fox Sports Network, RTL, XP, MotorsportTV ve bu sene Çin'in en büyük spor yayıncısı Sina Sports'un da eklenmesiyle izleyici potansiyelinin 3,3 milyarı geçmesi bekleniyor.

FIM'den ödüllü pist
Afyonkarahisar Motorsporları Merkezi, 2018 yılında Uluslararası Motosiklet Federasyonundan (FIM) "en iyi altyapı" ödülünü aldı.

250 bin metrekarelik alan üzerine kurulu pist, dünya genelindeki tüm uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapabilecek kapasitede inşa edildi.

Pist, dünya, Avrupa, Balkan ve Türkiye şampiyonalarında yarış amaçlı motosiklet camiasına hizmet verirken, kurulacak akademiyle eğitim hizmetlerini de karşılayacak.

Uzunluğu bin 750 metre, en geniş yeri 15, en dar yeri ise 8 metre olan yarış pistinde 9 rampa, iki adet ikili hız kesici, 9 adet tekli hız kesici yarış heyecanını en üst düzeye ulaştırıyor.

Dünyada benzerlerinden farklı olarak yaklaşık 45 bin metrekarelik asfalt padok, gelen misafirlerin tamamının aynı anda elektrik ve su ihtiyaçlarını karşılayacak teknik altyapıya sahip.

Pistte aynı anda 40 motosiklet sürücüsünün motorlarını temizleyebileceği yıkama alanları bulunuyor.

Pistin her noktasına acil durumlarda ulaşabilecek ambulans yolu yer alırken, 2 metre yüksekliğinde güvenlik bariyerleriyle çevrili alanda yarış güvenliği de en üst düzeyde sağlanıyor.

Afyonkarahisar'da etkinlikler olacak
Afyonkarahisar'daki organizasyonda çeşitli etkinlikler de izleyicilerle buluşacak.

Etkinlikler kapsamında, Fedon, Aleyna Tilki, Murat Boz konserleri, kamp alanı, mini golf, canlı langırt, mini ATV, zipline, tırmanma duvarı, çocuk etkinlikleri, çocuklar için motosiklet eğitimi, geleneksel sokak oyunları, klasik araba, motosiklet sergisi, motosiklet gösterisi, sujeti-flyboard gösterisi, spor federasyonlarının etkinlikleri ve ücretsiz aktiviteler (basketbol, tenis, badminton, atletizm, hokey, kayak simülatörü, su kayağı) yer alacak. 

Engelliler unutulmadı
Engelli vatandaşlar kendileri için özel bir tribün oluşturulduğu pistte yarışı ücretsiz izleyebilecek.

Dünyanın gözü Afyonkarahisarda Dünya Motokros Şampiyonası heyecanı...

 

 

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