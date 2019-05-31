Dünyanın en şanslı futbolcusu Pedro
Chelsea'nin İspanyol oyuncusu Pedro birçok önemli rekora imza attı.
Kariyerinde Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Süper Kupa, Kulüpler Dünya Kupası’nı kaldıran 31 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi’nden de zaferle ayrılarak uluslararası tüm önemli kupaları kazanan tek oyuncu unvanını elde etti.
FİNALDE BOŞU YOK
Pedro, ayrıca, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi finalinde gol atma başarısı gösteren tarihteki 5. oyuncu oldu. Daha önce Allan Simonsen, Hernan Crespo, Dmitri Alenichev ve Steven Gerrard iki finalde de fileleri havalandırmıştı.
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