Dünyanın en rekabetçi espor platformu Türkiye'de!
Dünyanın en rekabetçi espor turnuva platformu FACEIT’in Türkiye ayağı, Turkish Stars League adıyla hizmete açıldı. Kısa sürede binlerce oyuncunun ilgisini çeken platform, başarılı oyuncuları nakit para ve donanımlarla ödüllendiriyor
Düzenli lig yapısı ve aktif turnuva sisteminin yanı sıra, özellikle küçük ve genç yaştaki oyunseverler için güvenli bir oyun ortamı sunan Turkish Stars League, profesyonel espor oyuncuları yetiştirecek bir akademi işlevi görecek
Platformun kurucu ortaklarından olan ve kendisi de profesyonel bir espor oyuncusu olan Özgür Alagül, Türkiye’de bir espor oyuncusunun yıllık kazancının 100 bin dolar seviyesinde olduğunu belirtirken, Turkish Stars League’in profesyonel oyuncu yetiştirme misyonunun altını çizdi.
Dünyanın en rekabetçi çevrimiçi oyun platformu FACEIT, hizmet verdiği ülkeler arasına Türkiye’yi ekledi. Oyunseverlerin sistemdeki oyunları lig düzeninde oynayarak puan topladığı ve karşılığında nakit para ve donanım ödülleri kazandığı platform, 14 Aralık 2018 tarihinden itibaren Turkish Stars League adlı yapılanma ile hizmete girdi. Platformda, Counter Strike: Global Offensive ve PUBG gibi oyunlar oynanıyor.
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