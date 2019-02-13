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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
13.02.2019 - 13:18, Son Güncelleme:

Dünyanın en rekabetçi espor platformu Türkiye'de!

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Dünyanın en rekabetçi espor platformu Türkiye'de!

Dünyanın en rekabetçi espor turnuva platformu FACEIT’in Türkiye ayağı, Turkish Stars League adıyla hizmete açıldı. Kısa sürede binlerce oyuncunun ilgisini çeken platform, başarılı oyuncuları nakit para ve donanımlarla ödüllendiriyor

Düzenli lig yapısı ve aktif turnuva sisteminin yanı sıra, özellikle küçük ve genç yaştaki oyunseverler için güvenli bir oyun ortamı sunan Turkish Stars League, profesyonel espor oyuncuları yetiştirecek bir akademi işlevi görecek

Platformun kurucu ortaklarından olan ve kendisi de profesyonel bir espor oyuncusu olan Özgür Alagül, Türkiye’de bir espor oyuncusunun yıllık kazancının 100 bin dolar seviyesinde olduğunu belirtirken, Turkish Stars League’in profesyonel oyuncu yetiştirme misyonunun altını çizdi.

Dünyanın en rekabetçi çevrimiçi oyun platformu FACEIT, hizmet verdiği ülkeler arasına Türkiye’yi ekledi. Oyunseverlerin sistemdeki oyunları lig düzeninde oynayarak puan topladığı ve karşılığında nakit para ve donanım ödülleri kazandığı platform, 14 Aralık 2018 tarihinden itibaren Turkish Stars League adlı yapılanma ile hizmete girdi. Platformda, Counter Strike: Global Offensive ve PUBG gibi oyunlar oynanıyor.

Dünyanın en rekabetçi espor platformu Türkiyede

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