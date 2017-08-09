DÜNYANIN EN İYİSİ O

Güçlü Fransız rakibi Coget karşısında büyük mücadele veren sporcumuz on raunt boyunca muhteşem performans gösterdi. Kıran kırana geçen mücadele izleyenler tarafından büyük beğeni alırken, sporcular mükemmel bir performans sergilediler. Sonuçtan memnun olduğunu belirten Şahin, "Rakibim çok güçlüydü. Karşılaşmaya da çok iyi hazırlanmıştı. Zaman zaman zorlansam da müsabakadan galip ayrılmayı başardım. Bu başarımı tüm ülkeme armağan ediyorum. Ülkemizin adını dünyaya duyurmak bana büyük bir gurur veriyor" şeklinde konuştu.

Şahin'in basın danışmanı Vedat Alyaz da, boksörlerimizin dünya ringlerinde fırtınalar estirdiğini ve bunlar arasında Özlem Şahin’in defalarca altın kemeri kazanarak dünya tarihine adını altın harflerle kazıdığını söyledi.