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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Motor Sporları
11.09.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Dünyanın en iyileri bir kez daha Marmaris’te

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Dünyanın en iyileri bir kez daha Marmaris’te

 Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun 11. yarışı Türkiye’de gerçekleştirilecek.

Marmaris, üst üste 2. kez aralarında ralli efsanesi Red Bull sporcusu Sebastien Ogier’nin de olduğu hızlı ve cesur pilotları ağırlayacak. Şampiyonluk yarışında belirleyici rol üstlenecek Türkiye Rallisi 12-15 Eylül tarihleri arasında koşulacak.

Geçen sene 8 yıl aradan sonra yeniden Dünya Ralli Şampiyonası’na ev sahipliği yapan Türkiye, bir kez daha dünyanın en iyilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Aralarında ralli efsanesi ve Red Bull sporcusu Sebastien Ogier’nin de bulunduğu dünyanın en hızlı ve cesur ralli pilotları, Marmaris’in zorlu bir o kadar da doğa harikası parkurlarında mücadele edecek.

Dünya Ralli Şampiyonası’nda son 6 sezonu zirvede tamamlayan Red Bull sporcusu Ogier, geçen sene istediği gibi tamamlayamadığı Marmaris’te bu kez mutlu sona ulaşmaya çalışacak. Şampiyonluk yolunda belirleyici olacak Türkiye Rallisi’nde birincilik arayan Fransız pilot, bu sayede hem sezonunun üçüncü zaferine ulaşmak hem de üst üste 7. şampiyonluğunu kovalamaya devam etmek istiyor.

Motorsporlarını çok seviyoruz diyenlerin yakından takip ettiği Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışan Sebastien Ogier, sezonun bitimine dört yarış kala topladığı 165 puanla genel klasmanda üçüncü sırada yer alıyor. Pilotlar sıralamasının zirvesinde Ott Tanak yer alırken, bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville ise 172 puanla ikinci basamakta bulunuyor.

Formula 1’den drifte, Moto GP’den Supersport’a tüm Red Bull motorsportları dünyası içeriklerine RedBull.com/motorsporlari adresinden ulaşablirsiniz.

 

 

 

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