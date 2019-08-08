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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.08.2019 - 15:04, Son Güncelleme:

Dünyanın en iyi drift pilotları İstanbul’a geliyor

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Dünyanın en iyi drift pilotları İstanbul’a geliyor

İstanbul’un ev sahipliğinde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliği ile, 2019 yılının “En İyi Drift Pilotu”nun seçileceği Red Bull Car Park Drift Dünya Finali, 1 Eylül Pazar günü saat 13:00’te İBB Maltepe Şehir Parkı’nda gerçekleşecek.

Kuveyt’te 1 Şubat’ta elemelerle başlayan Red Bull Car Park Drift 2019’un Dünya şampiyonu İstanbul’da belli olacak. Ülke finalleri sonunda belirlenen 12 pilotun yanı sıra Wild Card’lar ile finale adını yazdıran 8 pilot, 1 Eylül 2019 tarihinde İBB Maltepe Şehir Parkı’nda gerçekleştirilecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde driftin en iyisi olmak için mücadele edecek.

Kuveyt, Mısır, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Cezayir, Mauritus, Tunus, Fas, Gürcistan, Türkiye ve Ürdün’de yapılan ülke finalleri sonunda belirlenen aralarında yavru vatan Kuzey Kıbrıs’tan da olan 17 farklı milletten, birbirinden yetenekli 20 yarışçının büyük bir rekabet içerisinde geçecek zirve mücadelesi büyük heyecana sahne olacak.

Dünyanın dört bir yanından gelen en iyi drift pilotlarının hünerlerini sergileyeceği yarışta, Türkiye’yi, ülke elemesini ilk üç sırada bitiren Fahimreza Keykhosravi, Ali İnal ve İbrahim Yücebaş temsil edecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden İbrahim Yücebaş ve Enver Haskasap da bu mücadele yer alacak. Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde drift sporunun usta ismi dünyaca ünlü Red Bull sporcusu Abdo Feghali de drift tutkunlarına unutulmaz bir gösteri yapacak. Finalde drift dünyasının efsaneleri, Red Bull sporcuları Michael Whiddett nam-ı diğer Mad Mike ve Aleksandr Grinchuk jüri koltuğunda oturacak.
Efsanevi isimler, nefes kesen performanslar, birbirinden heyecanlı gösteriler, güçlü otomobiller ve bol dumanlı zirve mücadelesine sahne olacak Red Bull Car Park Drift Dünya Finali, motorsporları severlere unutulmaz bir gün yaşatacak.

Falken sponsorluğunda, 1 Eylül Pazar günü saat 13:00’te İBB Maltepe Şehir Parkı’nda büyük heyecana sahne olacak yarışın sonunda kazanan 2019 yılının “En İyi Drift Pilotu” olarak tarihe geçecek.

 ’Sporcularımıza başarılar diliyorum’

Driftin, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir ilgi gördüğün dile getiren TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı “Drift branşına ayrı bir renk ve heyecan getiren Red Bull Car Park Drift Ülke Finali’nde hem katılımcılara hem de izleyenlere adrenalin dolu bir hafta sonu yaşatmıştı. Ülkemizde başta drift olmak üzere motor sporlarının gelişimine büyük katkı sağlayan Red Bull'a çok teşekkür ediyoruz. 1 Eylül’de İstanbul’da ev sahipliği yapacağımız Red Bull Car Park Drift Dünya Finali organizasyonuna ve sporcularımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

‘Herkesi İstanbul’a bekliyoruz’

Olağanüstü bir Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nin motorsporları severleri beklediğini belirten Red Bull sporcusu ve yarış direktörü Abdo Feghali “Elemelerde büyük bir kalabalık bizle birlikteydi. Red Bull Car Park Drift Türkiye’de çok sevilen bir organizasyon haline geldi Bu sebeple Dünya Finali’nin bu ivmeyi biraz daha arttıracağını düşünüyoruz. Daha önce de söylediğim gibi Red Bull Car Park Dirft ile tutku ve yeteneği olan herkesten şampiyonlar çıkarmaya yardım ediyor. Eylül’de İstanbul’da gerçekleştireceğimiz Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’ne herkesi bekliyoruz” dedi.

 

 

 

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