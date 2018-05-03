Dünyanın bisikletçisi Erciyes’te kamp yapıyor
Kış boyunca dünya snowboard şampiyonlarını ağırlayan Erciyes, şimdi de Belarus, Malezya ve Rusya’dan gelen bisiklet takımlarını ağırlıyor. Dünya şampiyonu bisikletçiler, yüksek irtifa bisiklet kampı ile form tutup yarışlara hazırlanıyor.
Beyaz Rusya’nın Minsk Cycling Clup, Malezya’nın Team Sağura Cycling, ve Rusya’dan Marathon Tula profesyonel bisiklet takımları, Erciyes yüksek irtifa kamp merkezine gelerek çalışmalarına başladı. Yoğun bir antrenman ile günde 160 kilometre pedal çeviren sporcular 21 gün boyunca Erciyes’te kamp yapacak.
Beyaz Rusya’dan gelen Minsk Cycling Club takımının sporcusu ve 2018 “UCI Pist Bisikleti Dünya Şampiyonu olan Yauheni Karalıok, “Erciyes’e ilk defa geldim. Özellikle Nisan ayında daha önce antrenman yaptığımız Avrupa’daki dağlarda aşırı sert iklim koşullarından antrenman yapmakta zorlanıyorduk. Burada harika bir hava var. Yollar sanki bizim için yapılmış. İrtifa kampları için müthiş bir yer burası. Her türlü imkân mevcut. ”dedi.
Usta pedalcılar için iklim, konaklama tesisi, yüksek yol kalitesi ile ideal bir kamp ortamı sunan Erciyes, önümüzdeki günlerde de dünyanın dört bir yanından bisiklet takımlarını ağırlamaya devam edecek. İtalya, Rusya, Ukrayna, Özbekistan ve Azerbaycan gibi ülkelerden bisiklet takımları Erciyes’te antrenman kampı yapmak için şimdiden rezervasyon yaptırdı.
Bu konu hakkında bir açıklama yapan Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, “Erciyes yüksek irtifa bisiklet kamplarına, yabancı bisiklet takımlarını getirmek için başlattığımız tanıtım programları ile çok şükür hemen geri dönüşler almaya başladık. Bisiklet camiasının önde gelen spor adamları Erciyes’e sporcularını ilk andan itibaren göndermeye başladı. Erciyes bisiklet kampları, “Bike Friendly” bisiklet dostu diye tabir edilen irtifa antrenmanları için her türlü altyapının; konaklama imkânları, yollarının çeşitliliği ve kalitesi, iyi rotalar, verilen hizmetler, dağın şehir merkezine ve havaalanına yakınlığı vb. birçok önemli kriterleri fazlasıyla karşılıyor. Daha önce neredeyse tüm dünya bisikletçileri İtalya-Livigno veya İspanya-Tenerrife Dağı’na giderken artık rotalarını Kayseri Erciyes’e çevirecekler çünkü Erciyes’in hem hizmet kalitesi hem de fiyatı diğer yerler ile kıyaslanmayacak derecede uygun. Geçtiğimiz yıl biz “Erciyes bisiklet takımlarının kamp merkezi olacak; Kayseri şehir merkezinde ve şehirlerarası yol güzergâhında dünyanın muhtelif ülkelerinden gelmiş profesyonel bisikletçileri antrenman yaparken çokça göreceğiz demiştik, sözümüzü tuttuk. Bugün yollarda gruplar halinde bisiklet takımlarını sıkça görmeye başladık.” dedi.
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