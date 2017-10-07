Dünyaca ünlü yıldıza büyük şok! Arda gibi...

Bağımsızlık yanlısı açıklamalarıyla dikkat çeken Gerard Pique, Arnavutluk maçı öncesi ısınma sırasında ıslıklandı.
Yıldız oyuncu maç sırasında da topla her buluştuğunda tribünlerin bir kısmının protestosuna maruz kaldı. 59. dakikada oyundan çıkarken de taraftarın bir bölümü Gerard Pique'yi ıslıklarken, azınlıkta kalan bir bölümü de yıldız isme alkışlarla destek olmaya çalıştı.
Gerard Pique karşılaşmanın ardından bir açıklamada bulunmazken, oyundan çıkarken mutsuz olduğu gözlemlendi.
G Grubu maçında İspanya sahasında Arnavutluk'u 3-0 yenerek 2018 Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi. İtalya ise ağırladığı Makedonya ile 1-1 berabere kaldı.
G Grubu
İtalya - Makedonya: 1-1
İspanya - Arnavutluk: 3-0
Liechtenstein - İsrail: 0-1