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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
02.02.2019 - 15:22, Son Güncelleme:

Dünyaca ünlü rap sanatçısı Baby Brown'dan Eskişehirspor'a destek!

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Dünyaca ünlü rap sanatçısı Baby Brown'dan Eskişehirspor'a destek!

Dünyaca ünlü sanatçı Baby Brown, Ankaragücü maçı öncesi Eskişehirsporlular ile ES Store mağazasında buluştu. Yeni çıkarttığı şarkısının tüm gelirlerini Eskişehirspor’a bağışlayan Brown, gerçekleşen etkinlikte albüm tanıtım kartını imzaladı.

Es Store Mağazasında gerçekleşen imza gününe İran asıllı Alman sanatçı Baby Brown katıldı. Koyu Eskişehirsporlu olmasıyla bilinen Brown, yeni çıkarttığı şarkısının gelirlerinin tamamını Eskişehirspor’a bağışlayarak destek oldu.

Eskişehir ve Eskişehirspor’la tanışma fırsatını menajeri Osman Taş sayesinde yakaladığını dile getiren rap sanatçısı Baby Brown, geleceğe dair Eskişehirspor ile ilgili projelerinin olduğu söyledi.

İmza günü atmosferinin kendisi adına sevindirici olduğunu aktaran Brown, “Öncelikle Eskişehir’in çok güzel bir şehir olduğunu belirtmek istiyorum. Çok iyi arkadaşlarım var burada. Bunlardan biri de benim menajerim olan Osman Taş. Onunla birlikte çalışıyoruz. O beni Eskişehir’e getirdi. Eskişehir’den önce futbolla hiç ilgilenmiyordum. Ama o bana takımı ve taraftarları gösterdi. Taraftarlar gerçekten çok güçlü. Bundan dolayı Eskişehirspor’u çok seviyorum ve onları destekliyorum. Eskişehir; çok iyi oyunculara, çok güçlü bir taraftara, çok iyi insanlara sahip. Dediğim gibi Osman Taş ile çalışıyorum. Eskişehirspor hakkında bazı planlarımız var. Ben uluslararası bir rapçiyim. Eskişehirspor adına gelecekte planlarımız var. Belki bir şarkı yaparız. Sabah saatlerinde imza günü için birçok taraftar buraya geldi. İmza aldılar, fotoğraf çektirdiler. Eskişehirliler beni çok seviyor, ben de onları çok seviyorum. Burada çok iyi bir atmosfer vardı. Her şey harikaydı” şeklinde konuştu.

İmza gününde Baby Brown ile fotoğraf çekinme fırsatı da bulan taraftarlar, Ankaragücü maçı öncesi hem albüm tanıtım kartlarını imzalattı hem de forma eksiklerini tamamladı. Sabah saat 10’da başlayan imza günü 4 saat sürdü. Etkinliğin ardından Eskişehirspor-Ankaragücü maçına da gideceğini belirten Brown, Eskişehirspor’u destekleyerek tribünde olmayı seviyorum dedi.

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