Dünyaca ünlü kickboks organizasyonunda iki Türk sporcu!

Her yıl yüz binlerce kişi tarafından takip edilen, dünyanın bir numaralı kickboks organizasyonu olan 'Glory'nin yeni etabı Hollanda’nın Arnheim kentinde yapılacak.

'SUPER FIGHT' 21 ARALIK'TA

Dünya sıralamasında 8. sırada bulunan ağır siklet milli sporcumuz Cihad Kepenek, dünya şampiyonluğuna ilerlemek için 21 Aralık cumartesi gecesi Fransız Nordine Mahieddine ile 'Super Fight' maçına çıkıyor. 'Glory' ile 6 maç sözleşme imzalayan Kepenek'in organizasyonda şu ana kadar 1 galibiyeti ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.

Ertuğrul Bayrak

KARŞILAŞMA DMAX'TE YAYINLANACAK

35 bin biletin satıldığı özel organizasyon, 234 ülkede yayınlanacak. Karşılaşma, Dmax ekranlarından da canlı yayınlanacak.

Aynı gecede dünyaca ünlü ağırsıklet dövüşçüler olan Rico Verhoeven ve Badr Hari’nin uzun zamandan beri beklenen rövanş maçı var. 2016’daki ilk karşılaşmada Badr Hari ikinci round sırasında ayağından sakatlanmış ve Rico Verhoeven maçı kazanmıştı. Son 11 maçtır ise yenilmiyor.

Badri Hari ise “Bu maçtan ne ummam gerektiğini çok iyi biliyorum ve Rico onun peşinden kimin geldiğinin farkında bile değil. Gerçek anlamda Badr Hari ile ilk kez karşı karşıya gelecek.” şeklinde iddialı açıklamalarda bulundu.

Cihad Kepenek - Selahattin Aydın

Türk Milli Takım antrenörü Selahattin Aydın, iyi bir hazırlık kampı geçirdiklerini ve iki kamp yaptıklarını dile getirdi. Hollanda’daki kampta Cihad Kepenek’in Badr Hari ile sparring yaparak hazırlandığını belirten Aydın, 'Geceyi galibiyetle tamamlayıp ülkemize mutluluk yaşatmak istiyoruz.' dedi.

Bireysel sporlarda başarılı ülkeler arasında olduğumuzu belirten Selahattin Aydın buna rağmen sponsor bulmakta sıkıntı çekildiğini dile getirdi. Ülkemizi başarı ile temsil eden milli sporcuların desteklenmesi gerektiğini ifade etti.