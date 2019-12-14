Dünyaca ünlü eski futbolcu Kaka, İstanbul'da!
Unutulmaz futbolculardan Kaka, İstanbul'a geldi ve bir paylaşımda bulundu.
Milan ve Brezilya formaları ile efsaneleşen Brezilyalı eski futbolcu Kaka, İstanbul'a geldi.
Kaka, İstanbul'da gittiği bir hamamdan paylaşımda bulunurken Instagram hesabından şu sözleri kullandı;
''Bugün alışılmadık bir çalışma yaptım. Asya'ya bakarak Avrupa'da koştum.''
Kaka'nın bu paylaşımı kısa süre içinde çok sayıda beğeni aldı.
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