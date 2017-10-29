« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Dünya yıldızının zor anları! Bir anda...

Dünya yıldızının zor anları! Bir anda...

Juventus'un deplasmanda Milan'ı 2-0 mağlup ettiği maçta konuk ekibin Hırvat yıldızı Mario Mandzukic, Suso ile girdiği bir ikili mücadelede zor anlar yaşadı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

 

İtalya Serie A’da haftanın en önemli maçında Milan ile Juventus, San Siro’da karşılaştı. Juventus’un 2-0 galip geldiği karşılaşmada Hırvat golcü Mario Mandzukic, gol atamamasına rağmen en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Bir pozisyonda Suso ile ikili mücadeleye giren Mandzukic, rakibinin şortunu indirmesine engel olamadı. Şortunun açılması ile zor anlar yaşayan Mandzukic, sosyal medyada alay konusu olmaktan kurtulmadı.

Sosyal medya kullanıcıları, pozisyon ile ilgili esprili paylaşımlarda bulundular. Özellikle İtalyan futbolseverler, Suso’ya Mandzukic’in ‘Gizli kalmış yönlerini!’ gösterdiği için teşekkür ettiler. (Skor)

Italya
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL