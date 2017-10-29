Dünya yıldızının zor anları! Bir anda...

İtalya Serie A’da haftanın en önemli maçında Milan ile Juventus, San Siro’da karşılaştı. Juventus’un 2-0 galip geldiği karşılaşmada Hırvat golcü Mario Mandzukic, gol atamamasına rağmen en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Bir pozisyonda Suso ile ikili mücadeleye giren Mandzukic, rakibinin şortunu indirmesine engel olamadı. Şortunun açılması ile zor anlar yaşayan Mandzukic, sosyal medyada alay konusu olmaktan kurtulmadı.

Sosyal medya kullanıcıları, pozisyon ile ilgili esprili paylaşımlarda bulundular. Özellikle İtalyan futbolseverler, Suso’ya Mandzukic’in ‘Gizli kalmış yönlerini!’ gösterdiği için teşekkür ettiler. (Skor)