Dünya Wushu Şampiyonası ne zaman?
Çin ve Orta Asya ülkelerinde yaygın olarak yapılan wushu sporu, Türkiye'de de ilgi görmeye başladı. Çin’de düzenlenecek 15. Dünya Wushu Şampiyonası'nda Türkiye'yi 13 sporcu temsil edecek. Gözler şimdi heyecan dolu turnuvanın başlayacağı tarihte. Peki, Dünya Wushu Şampiyonası ne zaman?
Çin’de düzenlenecek 15. Dünya Wushu Şampiyonası, 18 Ekim'de başlayacak. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Şanghay kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyon, 18-24 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.
Minhang Spor Salonu'nda gerçekleşecek şampiyonada, 13 Türk sporcu mücadele edecek.
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