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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
19.08.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

Dünya üçüncüsü Tolga Özbek çıtayı yükseğe çıkaracak

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Dünya üçüncüsü Tolga Özbek çıtayı yükseğe çıkaracak

Bulgaristan'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda dünya üçüncülüğü elde eden 15 yaşındaki Tolga Özbek, başarı çıtasını daha da yükseğe çıkartmak istiyor.

 

Mersin'de güreş eğitimi alan ve Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde 45 kiloda kendinden yaşça büyüklerle mücadele ederek dünya üçüncülüğü elde eden 15 yaşındaki Tolga Özbek, başarı çıtasını yükseltmek için ara vermeden çalışıyor.

Kayseri'den 5 yıl önce güreş eğitimi için kente gelen ve Mersin Güreş Eğitim Merkezi'nde çalışmalarına devam eden Tolga, bu zamana kadar katıldığı turnuvalarda çok sayıda derece elde etti.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 29 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda milli formayla mücadele eden Tolga, erkekler serbest stilde 45 kiloda dünya üçüncüsü oldu.

Şampiyonanın ardından Mersin'e dönen Tolga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreşi çok sevdiğini ve bu alanda başarılı olmak için yoğun tempoda çalışmalarını gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye'deki şampiyonalarda derecelerinin bulunduğunu anımsatan Tolga, bu dereceleri uluslararası arenada da göstermek istediğini ifade etti.

En son yapılan dünya şampiyonasına iyi bir şekilde hazırlandığını aktaran Tolga, şöyle devam etti:

"Dünya şampiyonasına ilk kez gittim ve benim için çok güzel bir deneyim oldu. Müsabakalara doktor raporuyla çıkıp, kendimden büyüklerle güreştim ve dünya üçüncüsü oldum. Orada mücadele etmek benim için çok büyük bir gururdu. Ben şampiyonluk için mindere çıktım ama olmadı. Çok iyi bir şekilde hazırlanıp, önümüzdeki yıl Avrupa ve dünya şampiyonalarında birinci olmak istiyorum. Çünkü seneye kendi yaş grubumda çıkacağım. Bu derecelerimi büyükler kategorisinde de almak istiyorum. Çalışmalarım da bu yönde ilerliyor. Bu hedeflerime ulaşmak için hocalarımın verdiği antrenmanın dışında özel antrenmanlar yapıyorum."

Hedeflerini gerçekleştirmek adına yoğun çalışma programı içerisinde olduğunu vurgulayan Tolga, "Şampiyonadan döner dönmez ara vermeden çalışmalarıma başladım. Kaçırmış olduğum birinciliği önümüzdeki yıl almak için çalışmalarıma aralıksız devam edeceğim." diye konuştu.

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