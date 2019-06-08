Dünya tenis şampiyonu yine Türkiye'den

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDünya tenis şampiyonu yine Türkiye'den
GeriFutbol Dünya tenis şampiyonu yine Türkiye'den
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İSTANBUL (DHA)
08.06.2019 - 19:38, Son Güncelleme:

Dünya tenis şampiyonu yine Türkiye'den

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya tenis şampiyonu yine Türkiye'den

Okyanus Kolejleri erkek ve kız tenis takımları, 2017 yılında elde ettiği çifte zaferi kimseye bırakmayarak bu yıl da Okullararası Dünya Kupası'nı Türkiye'ye kazandırdı

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu'nun (ISF) düzenlediği ve 23 ülkeden 276 sporcunun katıldığı Tenis Dünya Şampiyonası'nda Okyanus Kolejleri Erkek ve Kız Tenis Takımları, büyük bir başarı gösterdi. İtalya'nın Castel di Sangro kasabasında düzenlenen dünya kupası maçlarında Okyanus Kolejleri şampiyonluğa ulaşarak ikinci kez Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.

ERKEKLER RAKİPLERİNE KORTU DAR ETTİ, FİNALE KADAR SET VERMEDİ

Erkek Tenis Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri, Avustralya, İtalya, Almanya ve İngiltere'yi set vermeden 5-0 ile geçerek finalde Chine Taipei'nin rakibi oldu. Bugün oynanan final karşılaşmasında rakibini 3-2 yenen milliler, kupayı Türkiye'ye kazandırdı.

Dünya tenis şampiyonu yine Türkiyeden

KIZLAR TIE-BREAK'TE ŞAMPİYONLUĞA UZANDI

Kız Tenis Takımı ise Fransa, Avusturalya, İtalya ve İngiltere'yi 5-0 ile, yarı finalde de Hollanda'yı 4-1'le geçerek adını finale yazdırdı. Okyanus kızları, finalde Chine Taipei'nin rakibi oldu. Final, 2-2'lik eşitlik sonucunda tie-break'e gitti. Tie-break setinde rakibine 7-5'lik üstünlük kuran Kız Tenis Takımı, rakibini 3-2 yenerek Türkiye'ye bir şampiyonluk daha kazandırdı.

Okyanus Kolejleri Erkek ve Kız Tenis Takımları 2017'nin ardından bu sene de Türkiye'yi şampiyonluğa taşıdı. Şampiyon sporcular kupa ve madalyaları ile beraber yarın (Pazar) Türkiye saatiyle 14.55'te İstanbul'a dönecekler ve İstanbul Yeni Havalimanı'nda coşkuyla karşılanacaklar.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Dünya tenis şampiyonu yine Türkiye'den
Transferde son dakika! Arda ve Emre'nin ardından...
Roland Garros tek kadınlarda şampiyon Asleigh Barty!
Süper Lig'de flaş transfer! Emrah Başsan...