Dünya Satranç Şampiyonu Magnus Carlsen'in kadrosundaki Türk: Çağlar Söyüncü!

Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, Dünya Satranç Şampiyonu Magnus Carlsen'in bile dikkatini çekmeyi başardı.

Premier Lig Fantezi Futbol Ligi'nde bu hafta topladığı 74 puanla genel klasmanda 7 milyondan fazla oyuncuyu geride bırakarak liderliğe oturan Magnus Carlsen, kadrosunu paylaştı.

Genel klasmanda 1159 puanla zirvede bulunan Magnus Carlsen'i birinciliğe taşıyan kadronun savunma hattında milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün yer aldığı dikkatlerden kaçmadı.

Guardian'a konuşan Magnus Carlsen, kadrosunu oluştururken hem optimis hem de Optamist olduğunu söyleyerek istatistiki verilere verdiği önemin altını çizdi.

Magnus Carlsen ayrıca şansının da yardım ettiğini belirterek, "Satranç oynarken hangi hamlenizin iyi olup olmadığını önceden bilirsiniz ancak Premier Lig Fantezi Futbol Ligi böyle değil. Biraz şansım da yardım etti" ifadelerini kullandı.

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