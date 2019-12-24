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24.12.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

Dünya şampiyonu kick boksçumuz Mücahit Kulak ringe çıkıyor

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Dünya şampiyonu kick boksçumuz Mücahit Kulak ringe çıkıyor

Dünya Şampiyonu kick boksçumuz Mücahit Kulak 28 Mart 2020'de İstanbul'da ringe çıkacak.

Bugüne kadar çıktığı 36 maçın 31'ini kazanan Kulak, 28 Mart 2020'de Yahya Kemal Beyatlı Gösteru Merkezi'nde yabancı rakibiyle yapacağı karşılaşma için hazırlıklarını iddialı bir şekilde sürdürüyor.

MK FightLab'ın da kurucusu olan Mücahit Kulak, karşılaşmaya kendi salonunda yaptığı yoğun antrenman programıyla hazırlanıyor.

Profesyonel kick boks kariyerinin yanı sıra, dövüş kareografileri ve boks eğitmenliğini de yapan Mücahit Kulak, TRT1'de yayınlanan 'Şampiyon' dizisinin başrol oyuncusu Tolgahan Sayışman'ı da rolüne hazırlıyor.

Dünya şampiyonu kick boksçumuz Mücahit Kulak ringe çıkıyor

Dünya şampiyonu kick boksçumuz Mücahit Kulak ringe çıkıyor

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