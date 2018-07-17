Dünya Şampiyonu Fransa’nın formasına bir yıldız daha

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Spor Haberleri Diğer HaberleriDünya Şampiyonu Fransa’nın formasına bir yıldız daha
GeriDiğer Dünya Şampiyonu Fransa’nın formasına bir yıldız daha
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Diğer
17.07.2018 - 14:04, Son Güncelleme:

Dünya Şampiyonu Fransa’nın formasına bir yıldız daha

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya Şampiyonu Fransa’nın formasına bir yıldız daha

Futbol tarihinde ilk defa Nike’ın sponsoru olduğu iki futbol federasyonunun bir dünya finalinde karşı karşıya gelmesi marka açısından rekor kıran turnuvaya yakışır bir kapanış oldu.

Nike Tüketici ve Pazaryeri Başkanı Elliott Hill konuyla ilgili, “Dört takımımızdan üçü yarı finale kaldı, ardından iki takımımızı da final maçında izledik. 20 yılı aşkın süredir futbolun içindeyiz ve tarihte ilk defa sadece Nike formalarıyla bezenmiş bir dünya finaline tanıklık ettik.” diye konuştu.

Yarı finale kalan Fransa, Hırvatistan ve İngiltere dahil dört takımın üçü, bu yaz düzenlenen kupa için mücadele eden 31 takımın 10'u Nike forması giydi. Fransa'nın büyük bir başarıyla elde ettiği galibiyet sayesinde formalarına zaferleri kadar kalıcı bir yıldız daha ekleniyor.

Üretimine başlanan sınırlı sayıdaki iki yıldızlı FFF formalarına nike.com adresinden, Paris ve Moskova'daki Nike mağazalarından ulaşmak mümkün. Hill sözlerine şunları ekledi: “Formalara ek olarak, futbolcularımızla da büyük bir başarı yakaladık. Oynanan zamanın yüzde 65'ten fazlasında sahada Nike kramponları giyen sporcular vardı.”

Bu futbolculardan biri olan Kylian Mbappe, 19 yaşında bir dünya yıldızı olarak parladı ve En İyi Genç Oyuncu ödülünü aldı. Mbappe, final maçında attığı golle futboldaki yeteneklerini bir kez daha sergiledi. Hırvat futbolcu Luka Modric ise turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen Altın Top ödülünün sahibi oldu. Ayrıca, Nike sporcusu olan Thibaut Courtois de 2018 Altın Eldiven ödülünü aldı.

Dünya Şampiyonu Fransa’nın formasına bir yıldız daha

Turnuvanın bir diğer yüzü ise Nike sporcusu olan İngiliz forvet Harry Kane oldu. Attığı 6 golle Dünya Kupası'nın en çok gol atan oyuncusu olurken Altın Krampon ödülüne laik görüldü. Kane'in golleriyle birlikte Nike kramponları giyen sporcular toplamda 100 gol attı. Diğer kramponlara kıyasla en çok gol Nike Mercurial 360'la atıldı. Toplamda 66 golü ağlara gönderen krampon, bu ikonik serinin 20. yılına yakışır bir performans gösterdi.

Nike, final heyecanını henüz turnuva başlamadan sponsorluğunu yaptığı federasyonların formalarını piyasaya sürerek yaşattı. Nijerya koleksiyonu dünya çapında ilgi toplarken, iç saha forması ise şimdiden klasikler arasındaki yerini aldı. İngiltere'de ise FA'nın retro antrenman futbol üstü ise ülke çapında taraftar parklarında toplanan İngilizlerin vazgeçilmeziydi.

Rusya'da dört hafta boyunca kıyasıya süren mücadelede Nike'ın “Believe” (İnan) kampanyası sayesinde taraftarlar Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. ve daha bir çok sporcunun hikayesini öğrenme fırsatı yakaladı. Bu filmler 100 milyondan fazla izlendi ve 50 milyonu aşkın kişiye ulaşırken, özel eşofman serileri ve Moskova'daki Gorky Parkı'nda yer alan ve binden fazla maçın oynandığı Korobka Rebels turnuvasının yanı sıra 2 bin 500'den fazla kişinin katıldığı forma tasarımı BOX Msk'deki programlarla, turnuva unutulmaz bir dört haftaya tanıklık etti.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kylian Mbappe'den örnek davranış

Dünya Şampiyonu Fransa’nın formasına bir yıldız daha

Cengiz Ünder, De Bruyne ve Coutinho’ya özel tasarım

Ozan Tufan için karar verildi! Cocu...