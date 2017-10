Dünya Şampiyonası’nda finalistler belli oldu

Koreli SK telecom T1 ve Samsung Galaxy finale adını yazdırırken, Çinli Royal Never Give Up ve Team WE yarı finalde şampiyonaya veda etti.

Çin’in yıldız takımlarından Royal Never Give Up, geçtiğimiz 4 yılda 3 kez şampiyon olan zorlu rakibi SK telecom T1 karşısında oynadığı başarılı ve güzel oyunlarla seride 2-1 öne geçmeyi başarsa da rakibinin geri dönüş baskısına karşı koyamadı ve 3-2’lik skorla şampiyonaya veda etti. Turnuvanın başlarında tutuk bir performans sergilemesine rağmen özellikle çeyrek finalde yeniden forma giren Samsung Galaxy, yarı finalde Çin’in tecrübeli ekibi Team WE karşısında fazla zorlanmayarak 3-1’lik skorla finale adını yazdıran ikinci isim oldu.

Finalde SK telecom T1 bir kez daha dünya şampiyonu olmak için mücadele ederken, geçtiğimiz yıl yine SK telecom T1 ile oynadığı final mücadelesini kaybeden Samsung Galaxy, bu kez rövanş için sahaya çıkacak.

Final Pekin Ulusal Stadyumu’nda oynanacak

SK telecom T1 ve Samsung Galaxy arasında oynanacak final maçı, 2008 yılında Pekin’de düzenlenen Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapan ve özgün mimarisiyle “Kuş Yuvası” olarak da bilinen Pekin Ulusal Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. 4 Kasım Cumartesi günü Türkiye saatiyle sabah saat 9.30’da açılış seremonisiyle başlayacak finalin, 80 bin LoL ve espor tutkununun katılımıyla dünyanın en büyük espor şölenine dönüşmesi bekleniyor.

Ayrıca büyük final şerefine 3 Kasım’da düzenlenecek League of Legends Live konseri, League of Legends evrenine renk katan müzisyenleri ve grupları bir araya getirerek izleyicilere görkemli bir müzik ziyafeti yaşatacak. Konserde Alan Walker, The Crystal Method, Pentakill, Nicki Taylor ve daha pek çok sürpriz isim yer alacak. 3 Kasım günü Türkiye saatiyle 14.30'da Beijing National Aquatics Center (Water Cube)'da gerçekleştirilecek olan konser, canlı yayında Riot Games Türkiye Twitch (http://tr.twitch.tv/riotgamesturkish) kanalında izleyicilerle buluşacak.

Maçlar Türkçe anlatımla canlı yayınlanacak

SK telecom T1 ve Samsung Galaxy arasında 5 maçlık seri halinde oynanacak final maçı 4 Kasım Cumartesi günü Türkiye saatiyle 10.00’da başlayacak. Karşılaşmalar Riot Games Türkiye Twitch (http://tr.twitch.tv/riotgamesturkish) ve LoLespor YouTube (http://www.youtube.com/LoLespor) kanallarından, Türkçe anlatımlar ve profesyonel yorumcular eşliğinde canlı olarak yayınlanacak.