Dünya Şampiyonası’nda finalin ismi “Fujitora”
Dünya Elektronik Spor Oyunları (WESG) 2017 Dünya Şampiyonası Çin’de devam ediyor. Hearthstone’da ülkemizi temsil eden Kaan ‘Fujitora’ Çekli finale ismini yazdırmayı başardı.
Turnuvanın grup aşamalarından lider olarak çıkan Fujitora’ çeyrek finalde Endonezya temsilcisi Novan ‘nexok40’ Kristianto ve ardından da yarı final de Taylandlı rakibi Kantaphon ‘ScreaM’ Suwanmalee‘yi eleyerek adını büyük finale yazdırdı.
Esporda ülkemizi gururlandıran Royal Bandits Esports oyuncusu ‘Fujitora’ Dünya Şampiyonluğu için 18 Mart Pazar günü Türkiye saati ile 05:00’de Kanada temsilcisi Micheal ‘Luker’ Luker ile final maçında karşılaşacak. Birinci 150.000 Dolarlık büyük ödülün sahibi olacak.
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