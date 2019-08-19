Dünya Şampiyonasında Bursa rüzgarı esecek
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karate sporcuları Beyza Atalay, Emir Buğra Gencan ve Bengisu Çelik, Türkiyeyi, Dünya Şampiyonasında temsil edecek.
Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Ümit-Genç, 21 Yaşaltı Dünya Karate Şampiyonası Milli takım seçmeleri, Kocaelide tamamlandı.
Hafta sonunda Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda yapılan müsabakalara Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 11 sporcuyla katıldı.
Gençler 53 kgda Beyza Atalay, 68 kgda Emir Buğra Gencan ve Ümit 53 kgda mücadele eden Bengisu Çelik birinci olurken, 53 kgda Tuğba Efe ve 68 kgda Hakan Çelik gençlerde, 67 kgda mücadele eden Ali Güney ise U21 kategoride ikincilik madalyasının sahibi oldu.
Turnuvayı ilk sırada tamamlayan Büyükşehirli sporcular Beyza Atalay, Emir Buğra Gencan ve Bengisu Çelik, 23-27 Ekim tarihlerinde Şilinin başkenti Santiagoda yapılacak Ümit-Genç ve 21 Yaşaltı Dünya Şampiyonasında Türkiyeyi temsil edecek.
Turnuvada ikincilik elde eden Tuğba Efe, Hakan Çelik ve Ali Güney ise Balkan Şampiyonası, Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Şampiyonası ve Uluslararası Türkiye
Açık Karate Turnuvasında milli formayı terletecek.
BURSA İÇİN BÜYÜK ONUR
Büyükşehir Belediyesinin spora verdiği öneme değinen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Vanlıoğlu, Dünya Şampiyonasına ilk kez 3 sporcu gönderecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başarının tesadüf olmadığını dile getiren Vanlıoğlu, Bursada karate sporunu geliştirmek istiyoruz. Bunun için yoğun mesai harcıyoruz. Çok mutluyuz. Bu başarılar artarak devam edecek diye konuştu.
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