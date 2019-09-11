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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Motor Sporları
AA
11.09.2019 - 23:22, Son Güncelleme:

Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye etabı hazırlıklar sürüyor

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Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye etabı hazırlıklar sürüyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yarın başlayacak Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi öncesi ekipler son hazırlıklarını yaptı.

İçmeler Mahallesi Asparan mevkisindeki Türkiye Rallisi servis alanında takımlar büyük bir titizlik ve özenle yarışa hazırlanıyor. Otomobillerin elektrik aksamından lastik basınçlarına kadar kontrol edilen otomobillerin her noktası elden detaylıca geçirildi.

Teknik ekiplerin hazırladıkları otomobillerin, yarışa uygunlukları da kontrol edildi.

Gün boyunca pilotlar ve yardımcıları, yarışacakları etaplarda son kez yol keşfi yaparak bazı notlar aldı.

Türkiye Rallisi Yarışma Direktörü Murat Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, servis alanında takımların hazırladıkları otomobillerin, yarış öncesi teknik kontrollerinin yapıldığını, yarışa uygunluğunun test edildiğini dile getirdi.

WRC Türkiye Rallisi startı öncesi hazırlıkların bitirilip yarış pozisyona geçildiğini aktaran Kaya, "Bundan sonrası pilotlarda ve arkalarındaki teknik ekipte. Seyirciler de keyifle seyredecek." dedi.

Türkiye Rallisi açılış partisi de Siteler Mahallesi'ndeki Grand Yazıcı Clup Turban otelde pilotlar ve takımların katılımıyla gerçekleşti.
Rallide deneme sürüşleri yarın saat 10.00'da başlayacak. Ralli, seyirci özel etabıyla saat 20.08'de Atatürk Meydanı'ndan start alacak.

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