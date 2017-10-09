Dünya Ralli Şampiyonası'nın İspanya ayağını Meeke kazandı

Katalonya pistinde birinci Britanyalı Kris Meeke oldu. Bu sezon Meksika'da kazandığı birincilik dışında sadece 15 puan toplayabilen Kris Meeke, İspanya'da birinciliği aldı ve puanını 60'a yükseltti. Genel klasman lideri Red Bull sporcusu Sebastien Ogier ise 2'nci sırada yer aldı. Fransız pilot Ogier, son iki yarışa girilirken genel klasmanda en yakın rakibi olan Ott Tanak ile arasındaki puan farkını 37'ye çıkardı.

"HAYAL BİLE EDEMEZDİM"

Sürpriz bir birincilik elde eden Kris Meeke, yarışın ardından yaptığı açıklamada, "Bu gerçekten benim için çok çok özel bir galibiyet. 20 yıl önce 1997'de bu yolda yürüdüğümü ve Colin McRae'yi canlı izlediğimi hatırlıyorum. O günden sonra gelip de burada kupa kaldıracağımı hayal edemezdim" ifadelerini kullandı.

BİR SONRAKİ AYAK BÜYÜK BRİTANYA'DA

Genel klasmanda Sebastien Ogier'in liderliği devam ediyor. Fransız pilot, 198 puanla ilk sırada yer alıyor. Finli pilot Ott Tanak, 161 puanla 2'nci, Thierry Neuville ise 160 puanla 3'üncü sırada bulunuyor.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın bir sonraki ayağı, 26-29 Ekim tarihleri arasında Büyük Britanya'da yapılacak.