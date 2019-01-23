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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Motor Sporları
DHA
23.01.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Dünya Ralli Şampiyonası yarın başlıyor!

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Dünya Ralli Şampiyonası yarın başlıyor!

Motor sporları dünyasının en önemli yarışlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda yeni sezonun ilk heyecanı 24-27 Ocak tarihleri arasında Monte Carlo'da yaşanacak.

12-15 Eylül tarihlerinde Marmaris'e de taşınacak büyük rekabette gözler yine son şampiyon Sebastien Ogier'in üzerinde olacak. Eski takımı Citroen'e geri dönen Red Bull sporcusu, Dünya Ralli Şampiyonası'nda 7. şampiyonluk için mücadele edecek. Ogier'i geçen sezon oldukça zorlayan bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville de geleneği bozmak istiyor. Ralli efsanesi Sebastien Loeb ise bu sezon altı yarışta mücadele edecek.  

Yeni sezonda gözler yine son şampiyon Sebastien Ogier'in üzerinde olacak. Son 6 yılın şampiyonu Red Bull sporcusu, zaferlerine bir yenisini daha eklemek istiyor. Eski takımı Citroen'e geri dönen Ogier, co-pilotu Julien Ingrassia ile mücadele edecek. 

Geçtiğimiz sezon Ogier'i çok zorlayan Thierry Neuville ise geleneğe son veren isim olmak istiyor. Özellikle son yarışlarda yaşadığı mekanik sorunların bu sene önüne çıkmasını istemeyen Red Bull sporcusu, sezonun ilk yarışlarında işi sıkı tutmak peşinde. 

9 şampiyonluğuyla bir ralli efsanesi olan Sebastien Loeb ise bu sezon sadece 6 rallide yarışacak. Dakar Rallisi'nde başarılı bir performans ortaya koyan Fransız pilot, zirvede rekabeti kızıştıracak. 

15 SENEDİR ŞAMPİYONUN İSMİ DEĞİŞMİYOR

Dünya Ralli Şampiyonası'na dair en ilginç notlardan biri de tam 15 sezondur şampiyonun Fransız, adının da Sebastien olması. 2004'te başlayan bu gelenekte Sebastien Loeb dokuz kez art arda şampiyon oldu. Loeb emekli olduktan sonra da görevi Ogier'ye devretti. Ogier ise son 6 yılda zirveyi kimseye bırakmıyor. 

BÜYÜK ORGANİZASYON BİR KEZ DAHA TÜRKİYE'DE 

8 yıllık bir aranın ardından geçtiğimiz sene Türkiye'ye geri dönen ve büyük ilgi çeken Dünya Ralli Şampiyonası bir kez daha Marmaris'te düzenlenecek. Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. etabına ev sahipliği yapacak Rally Turkey, 12-15 Eylül tarihleri arasında dünyanın en hızlı ve cesur pilotlarını ağırlayacak. 

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