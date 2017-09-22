Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) Türkiye’de…

Dünya Motor Sporları Konseyi’nin WRC’ye (World Rally Championship) ev sahipliği yapmak için başvuruda bulunan Yeni Zellanda, Hırvatistan, Japonya, Şili, Kenya ve Güney Afrika’nın yerine Türkiye’yi tercih etmesinin ardındaki nedense, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun istikrarlı çalışması oldu. Federasyon başkanı Serkan Yazıcı, 2 yıldan bu yana şampiyonayı yeniden Türkiye’ye getirebilmek için ekibiyle uğraş veriyordu.

Dünya Ralli Şampiyonası’na (WRC) son olarak 7 yıl önce ev sahipliği yapan Türkiye’nin bu büyük organizasyonu yeniden almasını sağlayan federasyon başkanı Serkan Yazıcı, “Bize inanarak bu organizasyonu ülkemize yeniden getirmemize destek olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımıza, Spor Genel Müdürümüze ve tüm bakanlık çalışanlarına, Spor Toto Teşkilat Başkanımıza, Muğla Valimize, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Muğla Gençlik Spor İl Müdürümüze, Ula ve Marmaris Belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ülkemiz ve sporumuz adına çok mutluyuz” açıklamasını yaptı.

Bu yarışın provası ise 20-22 Ekim tarihlerinde Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 6’ıncı ayağı, ‘Marmaris Rallisi’ olarak gerçekleşecek ve 2018’in hazırlıkları için Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışan fabrika takımlarının mühendisleri, görevlileri Marmaris’te olacak…