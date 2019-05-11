Dünya Plaj Oyunları'na katılım hakkı kazanamadık!
Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Plaj Oyunları Avrupa Elemeleri üçüncü maçında Yunanistan'a 4-1 mağlup olarak organizasyona katılım hakkı elde edemedi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Tarragona kentinde oynanan maçta, ay-yıldızlı ekibin golünü Erkan Akbal kaydetti.
İspanya'ya 8-6 yenilip, Çekya'yı 5-1 yenen milliler, Yunanistan mağlubiyetinin ardından ekim ayında ABD'de düzenlenecek Dünya Plaj Oyunları'na katılım hakkı kazanamadı.
Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Plaj Oyunları Avrupa Elemeleri'nde yarın Almanya ile sıralama maçı oynayacak.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle