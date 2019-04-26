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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.04.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Dünya onu konuşuyor! Hareketi, literatüre geçti...

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Dünya onu konuşuyor! Hareketi, literatüre geçti...

Milli cimnastikçi Ümit Şamiloğlu, Mersin'deki Dünya Kupası ayağında tercih ettiği bir hareketle dünya literatürüne geçti.

Mersin'deki hareketi sonrasında Uluslararası Cimnastik Federasyonu'na (FIG) başvuruda bulan milli sporcu ve antrenörü Erdoğan Kapucu, hareketlerinin kabul edilmesiyle büyük bir gurur yaşadı.

Yaşanan gelişmeleri AA muhabirine değerlendiren milli cimnastikçi, "39 yaşında Avrupa ve dünyada final yapabiliyorken, ismim varken ve kısa bir süre sonra bırakmak üzereyken güzel bir hareket yaparak onu ömrümün sonuna kadar izleyebilmek büyük bir onur." diye konuştu.

Barfikste dünyanın gözü önünde bir sporcu olduğunu dile getiren Ümit, "Bu hareketin adı artık Şamiloğlu hareketi. Daha doğrusu 'The Samiloglu' olarak literatüre geçti. Bu saatten sonra bu hareketi yapan herkes 'Samiloglu hareketini yapıyorum' diyecek." ifadelerini kullandı.

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"Tercih edilmesi yüksek bir hareket"

Dünyanın en yaşlı cimnastikçisi olduğuna dikkati çeken Ümit, sözlerine şöyle devam etti:

"Tokyo'dan sonra bırakmayı hedefliyorum. Bırakırken, 'ismimizle bir hareket yaparak gidelim' dedik. Hocamla beraber oturduk ve düşündük. Ben sporu bırakınca bir Avrupa ve bir Dünya Şampiyonası'nda bu hareketi izleyebilelim istedik. Hem adım anılsın, hem de herkesin tercih edebileceği bir hareket olsun. Bir harekette karar kıldık. Yüksek zorluklu bir hareket. Cimnastikteki D grubu hareketlerinden. Cimnastikte A'dan H'ye kadar hareketler vardır. El bırakışlı ve bonus getirecek bir hareket. Havada dönüyorsun. Madalya almanıza katkı sağlayacak ve şık da görünen bir hareket. Tercih edilmesi yüksek bir hareket."
Hareketi ilk olarak Mersin'deki Dünya Kupası ayağında denediklerini anlatan milli sporcu, "Geçen sene orada ilk kez denedim. Sonrasında Uluslararası Cimnastik Federasyonuna başvurumuzu yaptık. Başvurumuzu masaya yatırdılar ve uygun gördüler. Bu harekete yeni isim, yeni değer, yeni numara verdiler. Bundan sonra da 'The Samiloglu' hareketi olarak geçti. Bu hareketle Dünya Kupası ayağını da birinci bitirmiştim." şeklinde konuştu.

5. Türk oldu

Ümit Şamiloğlu, dünya cimnastik literatüründe yer alan 5. Türk olduğunu ifade etti.  Bir alette 100-150 civarında hareket bulunduğunu belirten başarılı cimnastikçi, "Bunlarda biri de 'Samiloglu hareketi' olacak. Zorluk derecesi yüksek bir hareket. Murat Canbaş büyük şampiyon. Sonrasında Suat Çelen, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak ve ben. Uluslararası Cimnastik Federasyonu literatürüne giren 5. Türk oldum." şeklinde görüşlerini paylaştı.
Hareketin resmi olarak FIG'in onayını aldığını dile getiren Ümit, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim amacımız hareket yapmak değil, madalya almaktır. Bir hareketin olması da insanı farklı bir hissiyata büründürüyor. 30 yıl spor hayatı
yaşıyorsunuz. Bırakırken bu hareketi yapmak istedim. Ben onu bıraksam bile o beni bırakmasın istedim ve bu hareketi yaptım. Niyetim buydu açıkçası."

 

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