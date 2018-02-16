Dünya onları izleyecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDiğer HaberleriDünya onları izleyecek
Diğer Dünya onları izleyecek
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Diğer
16.02.2018 - 10:04, Son Güncelleme:

Dünya onları izleyecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Erciyes Dağı’nın bir kez daha ev sahipliği yapacağı Ford FIS Snowboard Dünya Kupası için geri sayım başladı.

3 Mart’ta Erciyes Develi Kapı’da gerçekleşecek dünya kupası için 19 ülkeden 120 sporcu yarışacak. Sporcular, 2700 metre rakımda, 210 cm kar kalınlığına sabitlenmiş pistte mücadele edecek.

İtalya’nın en gözde kayak merkezleri Carezza ve Cortina; global çapta yarışların düzenlendiği Rogla (Slovenya), Bansko (Bulgaristan), Avusturya Alp’lerinin zirvelerinden biri olan Lackenhof gibi dünyaca ünlü kayak merkezlerinde gerçekleşen bu dev organizasyonun final etabı, 3 Mart 2018’de ülkemizin en gelişmiş kış sporları ve turizm üssü Erciyes Kayak Merkezi’nde düzenlenecek.

19 ülkeden dünyanın en iyi 120 snowboard sporcusunun kıyasıya mücadele edeceği yarışma, 210 cm kar kalınlığına sahip özel hazırlanmış pistte gerçekleşecek. Erciyes’te 2018 şampiyonunun belirleneceği ve Kristal Küre’nin sahibini bulacağı etkinlik, yerli yabancı birçok misafiri ağırlayacak.

40 ülkeden 3 milyar kişiye ulaşacak

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS)’ın en prestijli sportif organizasyonlarından biri olan müsabaka için Erciyes Kayak Merkezi Develi Kapı’ da konumlu 2700 Metre rakımlı pistte, 19 ülkeden dünyanın en iyi 120 snowboard sporcusu mücadele edecek. Yarış sırasında global kış sporları alanında uzman 350 kişilik ekip görev yapacak. Dünya genelinde 9 global network üzerinden Çin’e, Kore’ye, Japonya’ya, Rusya’dan Avrupa’ya, Amerika’dan İngiltere’ye olmak üzere tüm dünya genelinde 40 farklı ülkede canlı yayınlanarak, ekranlarda Erciyes-Kayseri Tur olarak yaklaşık 3 milyar kişiye ulaşacak müsabakaları, on binlerce kış sporları tutkunu ise yerinde izleyecek.

Erciyes, Dünya Kupası özelinde 22 bin ziyaretçi bekliyor

Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, ise “Olimpiyatlardan sonra böylesine büyük ve önemli bir organizasyonun ülkemizde Erciyes’te yapılıyor olmasının Türkiye’nin kış sporları potansiyelini dünyaya duyurmak adına muhteşem bir fırsat. Geçtiğimiz yıl Eurosport ve 9 global yayın kuruluşu tarafından 35 farklı ülkede canlı olarak yayınlanarak yaklaşık 2,5 milyar kişiye ulaşan organizasyonu, 17.000 kişi yerinde izlemişti. Önümüzdeki ay bu organizasyon vesilesiyle minimum 22.000 ziyaretçi ağırlayacağımızı ön görüyoruz.” şeklinde konuştu.

Playmaker Sports & Entertainment Ajans Başkanı Kerem Mutlu, güvenlik, beslenme, sağlık ve konaklama gibi tüm detayların, global yarış organizasyonunun özel kurallarına uygun şekilde 2 ay öncesinden hazırlandığını belirtti.

Gün boyu sürecek DJ performansları, Ford araçları ile test sürüş deneyimi aktiviteleri, Ford Türkiye’nin saha aktiviteleri ve sürprizlerle dolu yarışmaları ile festival kurgusunda gerçekleşecek organizasyon, kış mevsimi tutkunlarına unutulmaz bir hafta sonu yaşatacak.

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ergin Ataman noktayı koydu! Obradovic...

Atiker Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Leipzig, Napoli'yi şok etti! Bruma...

Lyon, Villarreal'e acımadı! Enes Ünal...