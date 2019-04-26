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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Motor Sporları
DHA
26.04.2019 - 16:20, Son Güncelleme:

Dünya Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da

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Dünya Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da

Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek.

Afyonkarahisar'da 6- 8 Eylül günlerinde yapılacak Dünya Motokros Şampiyonası'nın lansmanı Afyonkarahisar Belediyesi'nde yapıldı.

Toplantı, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban ve TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke katıldı.

TMF Başkanı Uçar, ülkenin tanıtımına sağladığı katkı, sportif başarı ve organizasyonun kusursuzluğu dolayısıyla şampiyonanın Cumhurbaşkanlığı himayesine alındığını söyledi. Büyük bir onur ve gurur duyduklarını dile getiren Uçar, "Sportif manada bu işin hamallığını yapan biz federasyon çalışanları için çok güzel bir onur oldu. Bir spor organizasyonunun Cumhurbaşkanlığı himayesine alınması ender bir olaydır" dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de 6- 8 Eylül'de gerçekleştirilecek organizasyonun kente büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Vali Mustafa Tutulmaz da Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın 17. ayağının Cumhurbaşkanlığı himayelerine alındığını söyledi. Afyonkarahisar'ın isminin marka olarak tanıtılmasına yarışmanın büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Vali Tutulmaz, "Afyonkarahisar adına büyük bir mutluluk duyuyoruz. Afyonkarahisar artık bu organizasyonla lig atlamıştır. Uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapabilen ülkemizdeki birkaç vilayetlerden birisiyiz. Bu yıl halkımızdan büyük bir destek bekliyoruz. Bu tür organizasyonlarda halk destek verdikçe sürekli olur" diye konuştu.

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