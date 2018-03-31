Dünya liglerinden yüzlerce maç canlı yayında!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Futbol
31.03.2018 - 16:44, Son Güncelleme:

Dünya liglerinden yüzlerce maç canlı yayında!

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Dünya liglerinden yüzlerce maç canlı yayında!

Almanya Bundesliga 2, Hollanda Eredivisie, Rusya Premier Ligi ve Belçika Jupiler Ligi canlı yayınlarla, Nesine.com aracılığıyla sizlerle!

Regensburg – Aue

- Evindeki son 5 lig maçını kazanan Regensburg üst lig peşinde, son 3 deplasmanından 1’er puanla dönen Aue ise düşmeme derdinde.

- Robert Kempter’in yöneteceği bu kritik Almanya Bundesliga 2 maçı, canlı yayınla Nesine.com’da!

Maç Sonucu Bahsini Seç

Groningen – Ajax

- Zirve takibindeki Ajax’ın bu sezon deplasmanda oynadığı 14 lig maçının 10’u 2.5 ÜST bitti.

- İç sahada son 6 lig maçını kaybetmeyen Groningen ise Ajax önünde iyi serisini sürdürüp düşme korkusu yaşamak istemiyor.

- Hollanda Eredivisie’de bu önemli mücadele, canlı yayınla Nesine.com’da!

Maç Sonucu Bahsini Seç

Ufa – Zenit

- Ufa, bu sezon evindeki 11 lig maçının 9’unda ilk yarıya beraberlikle girdi.

- Avrupa Ligi’nden elenen Zenit, kendi ligindeki son 6 deplasman maçından galibiyet çıkartamadı.

- Önümüzdeki sezon Rusya’yı temsilen Avrupa Ligi’ne katılmak için yarışan bu iki takımın maçı, canlı yayınla Nesine.com’da!

Maç Sonucu Bahsini Seç

Anderlecht – Gent

- Normal sezon bitti, sıra Şampiyonluk Grubu’nda!

- Statü gereği Club Brugge’la arasındaki 12 puan fark 6’ya düşen Anderlecht, evinde kazanmak istiyor.

- Anderlecht’in sahasında 3 yıldır kazanamayan Gent ise Beveren ve Genk deplasmanlarındaki başarılı futbolu tekrarlama peşinde.

- Belçika Jupiler Ligi’nde haftanın maçı, canlı yayınla Nesine.com’da!

Maç Sonucu Bahsini Seç

Dünya liglerinden yüzlerce maçı CANLI izleme fırsatını kaçırmayın!

İddaa Tahminleri - 1 Nisan 2018Nesine TV yorumcusu Kerim Can Özdal, 1 Nisan Pazar İddaa programından İspanya La Liga, Fransa Ligue 1 ve Hollanda Eredivisie'den güvendiği 4 maçı sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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