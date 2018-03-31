Dünya liglerinden yüzlerce maç canlı yayında!
Almanya Bundesliga 2, Hollanda Eredivisie, Rusya Premier Ligi ve Belçika Jupiler Ligi canlı yayınlarla, Nesine.com aracılığıyla sizlerle!
Regensburg – Aue
- Evindeki son 5 lig maçını kazanan Regensburg üst lig peşinde, son 3 deplasmanından 1’er puanla dönen Aue ise düşmeme derdinde.
- Robert Kempter’in yöneteceği bu kritik Almanya Bundesliga 2 maçı, canlı yayınla Nesine.com’da!
Groningen – Ajax
- Zirve takibindeki Ajax’ın bu sezon deplasmanda oynadığı 14 lig maçının 10’u 2.5 ÜST bitti.
- İç sahada son 6 lig maçını kaybetmeyen Groningen ise Ajax önünde iyi serisini sürdürüp düşme korkusu yaşamak istemiyor.
- Hollanda Eredivisie’de bu önemli mücadele, canlı yayınla Nesine.com’da!
Ufa – Zenit
- Ufa, bu sezon evindeki 11 lig maçının 9’unda ilk yarıya beraberlikle girdi.
- Avrupa Ligi’nden elenen Zenit, kendi ligindeki son 6 deplasman maçından galibiyet çıkartamadı.
- Önümüzdeki sezon Rusya’yı temsilen Avrupa Ligi’ne katılmak için yarışan bu iki takımın maçı, canlı yayınla Nesine.com’da!
Anderlecht – Gent
- Normal sezon bitti, sıra Şampiyonluk Grubu’nda!
- Statü gereği Club Brugge’la arasındaki 12 puan fark 6’ya düşen Anderlecht, evinde kazanmak istiyor.
- Anderlecht’in sahasında 3 yıldır kazanamayan Gent ise Beveren ve Genk deplasmanlarındaki başarılı futbolu tekrarlama peşinde.
- Belçika Jupiler Ligi’nde haftanın maçı, canlı yayınla Nesine.com’da!
Dünya liglerinden yüzlerce maçı CANLI izleme fırsatını kaçırmayın!
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