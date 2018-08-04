Dünya Kupası'nın yıldızı Beşiktaş'a
Takımdan ayrılan Anderson Talisca’nın yerine ofansif orta saha oyuncusu arayan Beşiktaş, uzun süredir görüştüğü Nacer Chadli’yi nihayet ikna etmeyi başardı. Siyah beyazlılar, satın alma opsiyonuyla kiralamayı planladığı Fas asıllı Belçikalı futbolcuyla her konuda anlaştı.
Diğer yandan Chadli’nin kulübü West Bromwich ile yapılan pazarlıklarda sona gelindiği ve arada birkaç yüz bin Euro’luk bir farkın kaldığı belirtildi. Bu pürüz de giderildikten sonra transferin
haftaya bitmesi bekleniyor
West Bromwich 15 milyon Euro’ya aldı
Futbol altyapı eğitimini Belçika’da alan Chadli, profesyonelliğe Hollanda’da adım attı. AGOVV Apeldoorn ve Twente’de oynadıktan sonra 2013’te 8 milyon Euro’ya Tottenham’a transfer oldu. 2016’da 15 milyon Euro’ya West Bromwich’e satılan tecrübeli futbolcu, geçen sezon sadece 8 maçta şans bulmasına rağmen Belçika Milli Takımı’nın Dünya Kupası kadrosunda yer aldı. Rusya’daki turnuvada 6 maçta oynayan Chadli, başarılı futboluyla büyük beğeni kazandı.
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