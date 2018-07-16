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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya Kupası
AA
16.07.2018 - 12:17, Son Güncelleme:

Dünya Kupası'nın lideri Brezilya

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Dünya Kupası'nın lideri Brezilya

Dünya Kupası'nın 88 yıllık tarihinde toplam 79 ülke mücadele etti. Genel klasmanda Brezilya 237 puanla lider durumda bulunurken, Almanya 221 puanla ikinci, İtalya ise 156 puanla üçüncü sırada yer alıyor

Uruguay'da 1930 yılında başlayan Dünya Kupası mücadelesinin 88 yıllık tarihine bakıldığında, kupa organizasyonlarına 79 ülke katıldı.

Rusya'daki şampiyonanın ardından dünya kupalarında 109 maç oynayan ve bu karşılaşmalardan 73'ünü kazanan Brezilya, genel klasmanda 237 puanla lider konumda. Kupalarda 109 maç yapan takipçisi Almanya ise 221 puana sahip. Sıralamada 83 maçta 45 galibiyet elde eden ve 156 puana sahip İtalya üçüncü, 115 puanlı son şampiyon Fransa ise beşinci sırada yer alıyor.

Türkiye 36. sırada
Dünya kupalarına iki kez katılan ve birinde 3. sırayı elde eden Türkiye, genel klasmanda 36. sırada bulunuyor. Milli takım, oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı ve 16. puanla 36. sıraya yerleşti.

En çok maç yapan Brezilya ile Almanya
Brezilya ve Almanya, dünya kupalarında en çok maç yapan takım olma unvanını paylaşıyor.  İki ülke, dünya kupalarında bugüne dek 109'ar maç yaptı. İtalya 83, Arjantin ise 81 maçla iki ülkeyi izledi.

10 ülkenin puanı yok
Dünya kupalarına katılan ülkeler içinden 10'u bu organizasyonda puan alamadı.  Endonezya, Irak, Togo, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Haiti, Zaire, Panama ve El Salvador, dünya kupalarında puan alamayan ülkeler olarak dikkati çekti. Bu ülkeler içinde sadece El Salvador, 2 kez dünya kupalarına katılma başarısı gösterirken, diğerleri ise birer kez bu organizasyonda mücadele etti.

5 ülkenin golü yok
Dünya kupalarında 5 ülke gol atmayı başaramadı. Kupanın 88 yıllık tarihinde gol atmayı başaramayan ülkeler Trinidad Tobago, Endonezya, Kanada, Çin ve Zaire oldu.

Genel klasman
Dünya kupası organizasyonlarına katılan ülkeler ve aldıkları puanla sıralamadaki yerleri şöyle:

Takım O G B M A Y P K
1. Brezilya 109 73 18 18 229 105 237 21
2. Almanya 109 67 20 22 226 125 221 19
3. İtalya 83 45 21 17 128 77 156 18
4. Arjantin 81 43 15 23 137 93 144 17
5. Fransa 66 34 13 19 120 77 115 15
6. İngiltere 69 29 21 19 91 64 108 15
7. İspanya 63 30 15 18 99 72 105 15
8. Hollanda 50 27 12 11 86 48 93 10
9. Uruguay 56 24 12 20 87 74 84 13
10. İsveç 51 19 13 19 80 73 70 12
11. Belçika 48 20 9 19 68 72 69 13
12. Rusya 45 19 10 16 77 54 67 11
13. Sırbistan 46 18 8 20 66 63 62 12
14. Meksika 57 16 14 27 60 98 62 16
15. Polonya 34 16 5 13 46 45 53 8
16. Portekiz 30 14 6 10 49 35 48 7
17. Macaristan 32 15 3 14 87 57 48 9
18. İsviçre 37 12 8 17 50 64 44 11
19. Çekya 33 12 5 16 47 49 41 9
20. Avusturya 29 12 4 13 43 47 40 7
21. Şili 33 11 7 15 40 49 40 9
22. Hırvatistan 23 11 4 8 35 26 37 5
23. Danimarka 20 9 5 6 30 26 32 5
24. Paraguay 27 7 10 10 30 38 31 8
25. Kolombiya 22 9 3 10 32 30 30 6
26. ABD 33 8 6 19 37 62 30 10
27. Romanya 21 8 5 8 30 32 29 7
28. Güney Kore 34 6 9 19 34 70 27 10
29. Nijerya 21 6 3 12 23 30 21 6
30. Japonya 21 5 5 11 20 29 20 6
31. Kosta Rika 18 5 5 8 19 28 20 5
32. İskoçya 23 4 7 12 25 41 19 8
33. Kamerun 23 4 7 12 18 43 19 7
34. Peru 18 5 3 10 21 33 18 5
35. Bulgaristan 26 3 8 15 22 53 17 7
36. Türkiye 10 5 1 4 20 17 16 2
37. Gana 12 4 3 5 13 16 15 3
38. İrlanda Cumhuriyeti 13 2 8 3 10 10 14 3
39. Kuzey İrlanda 13 3 5 5 13 23 14 3
40. Ekvador 10 4 1 5 10 11 13 3
41. Senegal 8 3 3 2 11 10 12 2
42. Cezayir 13 3 3 7 13 19 12 4
43. Fas 16 2 5 9 14 22 11 5
44. Suudi Arabistan 16 3 2 11 11 39 11 5
45. Fildişi Sahili 9 3 1 5 13 14 10 3
46. Güney Afrika 9 2 4 3 11 16 10 3
47. Tunus 15 2 4 9 13 25 10 5
48. İran 15 2 4 9 9 24 10 5
49. Avustralya 16 2 4 10 13 31 10 5
50. Norveç 8 2 3 3 7 8 9 3
51. Doğu Almanya 6 2 2 2 5 5 8 1
52. Yunanistan 10 2 2 6 5 20 8 3
53. Ukrayna 5 2 1 2 5 7 7 1
54. Galler 5 1 3 1 4 4 6 1
55. Slovakya 4 1 1 2 5 7 4 1
56. Slovenya 6 1 1 4 5 10 4 2
57. Küba 3 1 1 1 5 12 4 1
58. Kuzey Kore 7 1 1 5 6 21 4 2
59. Bosna Hersek 3 1 0 2 4 4 3 1
60. Jamaika 3 1 0 2 3 9 3 1
61. Yeni Zelanda 6 0 3 3 4 14 3 2
62. Honduras 9 0 3 6 3 14 3 3
63. Angola 3 0 2 1 1 2 2 1
64. İsrail 3 0 2 1 1 3 2 1
65. Mısır 7 0 2 5 5 12 2 3
66. İzlanda 3 0 1 2 2 5 1 1
67. Kuveyt 3 0 1 2 2 6 1 1
68. Trinidad Tobago 3 0 1 2 0 4 1 1
69. Bolivya 6 0 1 5 1 20 1 3
70. Irak 3 0 0 3 1 4 0 1
71. Togo 3 0 0 3 1 6 0 1
72. Kanada 3 0 0 3 0 5 0 1
73. Endonezya 1 0 0 1 0 6 0 1
74. Panama 3 0 0 3 2 11 0 1
Birleşik Arap Emirlikleri 3 0 0 3 2 11 0 1
76. Çin 3 0 0 3 0 9 0 1
77. Haiti 3 0 0 3 2 14 0 1
78. Zaire 3 0 0 3 0 14 0 1
79. El Salvador 6 0 0 6 1 22 0 2

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