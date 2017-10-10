Dünya Kupası'nı garantileyen 17 takım

Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen 17 takım belli oldu.

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belli olacağı elemelerin son haftası, D, G ve I grubu karşılaşmalarıyla devam etti.

D Grubu'ndaki birincilik mücadelesinin galibi Sırbistan oldu. Son müsabakalar öncesi bir puan farkla lider olan Sırbistan, ağırladığı Gürcistan'ı 1-0 yendi. 21 puanla grubu ilk sırada bitiren Sırbistan, 2018 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti.

Deplasmanda Galler'i 1-0 yenen İrlanda Cumhuriyeti ise D Grubu'nu 19 puanla 2. sırada tamamladı ve play-off oynamaya hak kazandı.

I Grubu'nda ağırladığı Kosova'yı 2-0 yenen İzlanda, 2018 Dünya Kupası'na adını yazdırdı. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden İzlanda, bir milyondan az nüfusa sahip olup finallere kalan ilk ülke oldu. Hırvatistan ise deplasmanda Ukrayna'yı 2-0 yenerek play-off hakkı elde etti. Türkiye ise konuk olduğu Finlandiya ile 2-2 berabere kaldı ve grubu 4. sırada tamamladı.

G Grubu'nda yerlerini daha önce garantileyen ve finallere adını yazdıran İspanya deplasmanda İsrail'i, ikinci sırayı garantileyip play-off oynayacak İtalya ise konuk olduğu Arnavutluk'u 1-0 yendi.



Sonuçlar ve puan durumları şöyle:

D Grubu:

Galler - İrlanda Cumhuriyeti: 0-1

Sırbistan - Gürcistan: 1-0

Moldova - Avusturya: 0-1



G Grubu:

Arnavutluk - İtalya: 0-1

İsrail - İspanya: 0-1

Makedonya - Liechtenstein: 4-0



I Grubu:

Finlandiya - Türkiye: 2-2

İzlanda - Kosova: 2-0

Ukrayna - Hırvatistan: 0-2

Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma biletini cebine koyan takımlar şu şekilde

RUSYA (Ev sahibi)

BREZİLYA

İRAN

JAPONYA

MEKSİKA

BELÇİKA

GÜNEY KORE

SUUDİ ARABİSTAN

ALMANYA

İNGİLTERE

İSPANYA

NİJERYA

KOSTA RİKA

POLONYA

MISIR

İZLANDA

SIRBİSTAN