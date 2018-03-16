Dünya Kupası'nda VAR uygulamasına onay
FIFA, 2018 Rusya Dünya Kupası'nda Video hakem (VAR) uygulamasının kullanılmasını onayladı.
Süper Lig'de de sürekli gündem haline gelen VAR uygulaması FIFA'nın Dünya Kupası için de gündeminde yer alıyordu. FIFA, 2018 Rusya Dünya Kupası'nda Video hakem (VAR) uygulamasının kullanılmasını onayladı.
VİDEO HAKEM UYGULAMASI (VAR) FUTBOLDA NASIL İŞLEYECEK?
VAR sisteminde, kontrol odasındaki iki hakemden biri maçı analiz edip, gerektiğinde hakeme bilgi verirken, diğeri de oyunu takip edebilecek. Kontrol odasından gelen bilgi üzerine, maçı yöneten hakem saha kenarındaki ekrandan pozisyonu izledikten sonra kararını verebilecek.
Stat çatısına yerleştirilen yüksek kare çekim özelliğine sahip kameralar, topun hareketlerini kayıt altına aldığı bu bilgisayar sisteminde, topun çizgiyi geçip geçmediği bilgisini 1 saniye içerisinde hakemin kol saatine titreşimli olarak gönderebilecek.
İLK OLARAK FRANSA-İTALYA MAÇINDA SİSTEM DENENDİ
VAR sistemi, ilk olarak 1 Eylül 2016'da İtalya ile Fransa arasında oynanan hazırlık maçında denendi. İtalyan futbolcular, Fransız defans oyuncusu Layvin Kurzawa’nın ceza sahası içinde topu elle oynadığı iddia ederek hakeme penaltı itirazında bulundu. Karşılaşmanın Hollandalı hakemi Björn Kuipers de bunun üzerine oyunu durdurdu ve saha kenarında videodan pozisyon tekrarını izleyip penaltı olmadığına karar verdi.
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