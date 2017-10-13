İngilizleri ülkeye çekmek isteyen Rus yetkililer, trenleri ücretsiz yapmayı planlarken, yataklı trenler sayesinde taraftarlar dinlenme şansı bulabilecek. Ancak şehirler arasındaki mesafelerin uzaklığı ise şimdiden düşündürücü boyutta. Maç bileti olan taraftarlara ücretsiz olan tren yolculukları 50-51 saati buluyor.

Özellikle Rusya’nın aşırı holigan taraftarlarının İngilizlere olan saldırısını bilen hükümet bunu engellemek için şimdiden 40 milyon poundluk bir planı hayata geçirdi. Tren yolculukları da bu planın bir parçası.

Turnuva sırasında 330 bin taraftarı doğrudan gideceği yere götürme kapasitesine sahip olan 576 tren kullanılacak. Ancak yolculukların uzun sürecek olması şimdilik en büyük handikap.

Soçi ile Ekaterinburg arasındaki yolculuğun trenle 51 saat sürüyor. Kaliningrad ile Soçi arasındaki tren yolculuğu ise 50 saat sürüyor.