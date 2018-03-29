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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
29.03.2018 - 10:31, Son Güncelleme:

Dünya Kupası'nda olacak mı! Talisca için olay sözler...

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Dünya Kupası'nda olacak mı! Talisca için olay sözler...

Brezilya Milli Takım aday kadrosuna seçilen Talisca için cevap bekleyen soru "Dünya Kupası'nda olacak mı, olmayacak mı?"... Bu konuda çarpıcı bir yorum geldi.

Brezilya'da yayın yapan Radio Inconfidencia'nın muhabiri Leo Gomide, Anderson Talisca'nın durumunu yorumladı: İşte o olay sözler...

-  Talisca'nın harika bir oyuncu olduğu gayet açık. Ama şu da gerçek ki Brezilya gibi kadrosunda birçok dünya yıldızını bulunduran bir ekibin parçası olmak bile büyük başarı. Rusya ve Almanya'ya karşı oynamadı ama adım attığı milli takımda kalıcı olmaya çalışmalı. Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite’nin Anderson Talisca’yı kadrosuna alması açıkçası beni hiç şaşırtmamıştı.

- Çünkü birçok futbolsever gibi ben de Beşiktaş formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde neler yaptığını gördüm. Kupa 1’de geçen sezon ortaya koyduğu görüntüyü bu dönemde daha da ileri taşımayı başarmıştı. İzlenimlerime göre Talisca, Beşiktaş’ın en iyi 3 oyuncusundan biri... Tite, listeyi ilk açıkladığında onun için sevinmiştim. Ancak Rusya mücadelesini kulübede tamamlaması, Almanya karşılaşmasında ise 23 kişilik kadroya alınmaması onu üzmüş olmalı. Ancak şu bir gerçek ki Brezilya gibi kadrosunda birçok dünya yıldızını bulunduran ekibin bir parçası olmak bile büyük başarı.

En önemli ölçüt Şampiyonlar Ligi
- Evet, Talisca Brezilya’yla maç heyecanı yaşayamadı ama takımla idmanlara çıktı ve ortamı gördü. Dünya yıldızlarıyla kaynaştı. Bu, onun için ilk adım oldu. Daha 24 yaşında ve önünde uzun bir futbol kariyeri var. Şimdi onun için önemli olan şey, adım attığı milli takımda kalıcı olmaya çalışmak. Bunun için de performans olarak her zaman üst düzeyde kalması gerekiyor. Türkiye Ligi’ndeki gollerini de takip ediyoruz ama eğer orada kalacaksa onun için belirleyici ölçüt Şampiyonlar Ligi olacak.

Dünya Kupası şansı...
- Dünya Kupası’na artık az bir zaman kaldı. Brezilya Teknik Direktörü Tite, kafasındaki listeyi yavaş yavaş oluşturmaya başladı. Talisca’nın harika bir oyuncu olduğu gayet açık. Ama şu da bir gerçek... Onun bölgesinde; Willian Borges, Philippe Coutinho, Douglas Costa ve Taison gibi isimler de var. Bundan dolayı onun Dünya Kupası kadrosunda yer alması oldukça az bir ihtimal... (Fanatik)

 

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