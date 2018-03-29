Dünya Kupası'nda olacak mı! Talisca için olay sözler...

Brezilya'da yayın yapan Radio Inconfidencia'nın muhabiri Leo Gomide, Anderson Talisca'nın durumunu yorumladı: İşte o olay sözler...

- Talisca'nın harika bir oyuncu olduğu gayet açık. Ama şu da gerçek ki Brezilya gibi kadrosunda birçok dünya yıldızını bulunduran bir ekibin parçası olmak bile büyük başarı. Rusya ve Almanya'ya karşı oynamadı ama adım attığı milli takımda kalıcı olmaya çalışmalı. Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite’nin Anderson Talisca’yı kadrosuna alması açıkçası beni hiç şaşırtmamıştı.

- Çünkü birçok futbolsever gibi ben de Beşiktaş formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde neler yaptığını gördüm. Kupa 1’de geçen sezon ortaya koyduğu görüntüyü bu dönemde daha da ileri taşımayı başarmıştı. İzlenimlerime göre Talisca, Beşiktaş’ın en iyi 3 oyuncusundan biri... Tite, listeyi ilk açıkladığında onun için sevinmiştim. Ancak Rusya mücadelesini kulübede tamamlaması, Almanya karşılaşmasında ise 23 kişilik kadroya alınmaması onu üzmüş olmalı. Ancak şu bir gerçek ki Brezilya gibi kadrosunda birçok dünya yıldızını bulunduran ekibin bir parçası olmak bile büyük başarı.

En önemli ölçüt Şampiyonlar Ligi

- Evet, Talisca Brezilya’yla maç heyecanı yaşayamadı ama takımla idmanlara çıktı ve ortamı gördü. Dünya yıldızlarıyla kaynaştı. Bu, onun için ilk adım oldu. Daha 24 yaşında ve önünde uzun bir futbol kariyeri var. Şimdi onun için önemli olan şey, adım attığı milli takımda kalıcı olmaya çalışmak. Bunun için de performans olarak her zaman üst düzeyde kalması gerekiyor. Türkiye Ligi’ndeki gollerini de takip ediyoruz ama eğer orada kalacaksa onun için belirleyici ölçüt Şampiyonlar Ligi olacak.

Dünya Kupası şansı...

- Dünya Kupası’na artık az bir zaman kaldı. Brezilya Teknik Direktörü Tite, kafasındaki listeyi yavaş yavaş oluşturmaya başladı. Talisca’nın harika bir oyuncu olduğu gayet açık. Ama şu da bir gerçek... Onun bölgesinde; Willian Borges, Philippe Coutinho, Douglas Costa ve Taison gibi isimler de var. Bundan dolayı onun Dünya Kupası kadrosunda yer alması oldukça az bir ihtimal... (Fanatik)

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