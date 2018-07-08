Dünya Kupası'nda kalan maçlar belli oldu! Yarı final maçları ne zaman?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
08.07.2018 - 11:12, Son Güncelleme:

Dünya Kupası'nda kalan maçlar belli oldu! Yarı final maçları ne zaman?

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Dünya Kupası'nda kalan maçlar belli oldu! Yarı final maçları ne zaman?

2018 Dünya Kupası'nda yarı final maçları ile sona doğru yaklaşılıyor. Son olarak 7 Temmuz akşamı oynanan Hırvatistan Rusya karşılaşmasının ardından yarı finale kalan bir takımın daha belirlendiği Dünya Kupası'nda final yolunda ilk karşılaşma, Fransa ve Belçika arasında oynanacak. Bu karşılaşmanın ardından bir takım finale yükselecek. Ertesi gün ise Hırvatistan İngiltere karşılaşmasının galibi, 2018 Dünya Kupası'nın finalinde oynamaya hak kazanacak. İşte, Dünya Kupası'nda kalan maçlar hakkında tarih bilgisi

Futbol ateşinin etkisini arttırdığı Dünya Kupası'nda son 4 takım belli oldu. Fransa-Belçika ve Hırvatistan-İngiltere eşleşmesinin yapıldığı Dünya Kupası Yarı Finalinde, kupaya daha yakın olan isimler belirlenecek. İşte, Dünya Kupası 2018'den bazı detaylar

DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Dünya Kupası'nda yarı final karşılaşması, 10-11 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Buradan çıkan takımlar ise 15 Temmuz Pazar günü final maçında karşılaşacak. Yarı final programı şu şekilde gerçekleşecek;

10 Temmuz Salı saat 21.00 Fransa-Belçika
11 Temmuz Çarşamba saat 21.00 Hırvatistan İngiltere

VİDA'LI HIRVATİSTAN PENALTILARDA ÜSTÜNLÜK SAĞLADI

2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki son iki çeyrek final mücadelesinde İngiltere ve Hırvatistan tur atladı.

Rusya'nın ev sahipliğinde devam eden Dünya Kupası'nda ilk çeyrek final maçında İsveç'i Harry Maguire ve Dele Alli'nin her iki yarıda attığı golle 2-0 mağlup eden İngiltere, adını yarı finale yazdırdı.

Ev sahibi Rusya ile Hırvatistan'ın karşı karşıya geldiği çeyrek final mücadelesinin normal süresi Denis Cheryshev ve Andrej Kramaric'in golleriyle 1-1 sona erdi.
Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın 101. dakikada attığı golle öne geçen Hırvatistan, 115. dakikada Mario Fernandes'e engel olamadı ve kazanını belirlemek için penaltı atışlarına gidildi.

Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Hırvatistan, adını yarı finale yazdırdı ve İngiltere ile eşleşti.

İngiltere ile Hırvatistan, 11 Temmuz Çarşamba günü başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda karşılaşacak.

Kupadaki diğer yarı final maçında ise Fransa ile Belçika, 10 Temmuz Salı günü Saint Petersburg kentindeki statta finale çıkmak için mücadele edecek.

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