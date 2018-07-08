Dünya Kupası'nda kalan maçlar belli oldu! Yarı final maçları ne zaman?
2018 Dünya Kupası'nda yarı final maçları ile sona doğru yaklaşılıyor. Son olarak 7 Temmuz akşamı oynanan Hırvatistan Rusya karşılaşmasının ardından yarı finale kalan bir takımın daha belirlendiği Dünya Kupası'nda final yolunda ilk karşılaşma, Fransa ve Belçika arasında oynanacak. Bu karşılaşmanın ardından bir takım finale yükselecek. Ertesi gün ise Hırvatistan İngiltere karşılaşmasının galibi, 2018 Dünya Kupası'nın finalinde oynamaya hak kazanacak. İşte, Dünya Kupası'nda kalan maçlar hakkında tarih bilgisi
Futbol ateşinin etkisini arttırdığı Dünya Kupası'nda son 4 takım belli oldu. Fransa-Belçika ve Hırvatistan-İngiltere eşleşmesinin yapıldığı Dünya Kupası Yarı Finalinde, kupaya daha yakın olan isimler belirlenecek. İşte, Dünya Kupası 2018'den bazı detaylar
DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Dünya Kupası'nda yarı final karşılaşması, 10-11 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Buradan çıkan takımlar ise 15 Temmuz Pazar günü final maçında karşılaşacak. Yarı final programı şu şekilde gerçekleşecek;
10 Temmuz Salı saat 21.00 Fransa-Belçika
11 Temmuz Çarşamba saat 21.00 Hırvatistan İngiltere
VİDA'LI HIRVATİSTAN PENALTILARDA ÜSTÜNLÜK SAĞLADI
2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki son iki çeyrek final mücadelesinde İngiltere ve Hırvatistan tur atladı.
Rusya'nın ev sahipliğinde devam eden Dünya Kupası'nda ilk çeyrek final maçında İsveç'i Harry Maguire ve Dele Alli'nin her iki yarıda attığı golle 2-0 mağlup eden İngiltere, adını yarı finale yazdırdı.
Ev sahibi Rusya ile Hırvatistan'ın karşı karşıya geldiği çeyrek final mücadelesinin normal süresi Denis Cheryshev ve Andrej Kramaric'in golleriyle 1-1 sona erdi.
Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın 101. dakikada attığı golle öne geçen Hırvatistan, 115. dakikada Mario Fernandes'e engel olamadı ve kazanını belirlemek için penaltı atışlarına gidildi.
Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Hırvatistan, adını yarı finale yazdırdı ve İngiltere ile eşleşti.
İngiltere ile Hırvatistan, 11 Temmuz Çarşamba günü başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda karşılaşacak.
Kupadaki diğer yarı final maçında ise Fransa ile Belçika, 10 Temmuz Salı günü Saint Petersburg kentindeki statta finale çıkmak için mücadele edecek.
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