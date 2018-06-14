Rusya Suudi Arabistan maçı hangi kanalda saat kaçta? 2018 Dünya Kupası'nda ilk mücadele
FIFA Dünya Kupası 2018 kapsamında Rusya Suudi Arabistan maçı ile turnuvanın ilk karşılaşması oynanacak. Turnuvanın ilk karşılaşması olması dolayısıyla seremoni ve etkinliklerin gerçekleştirileceği karşılaşma, birçok ülkede canı yayınla ekranlarda olacak. A Grubu'nda Rusya ile Suudi Arabistan arasında oynanacak olan mücadele futbolseverlerin yakın takibinde olacak. Peki, Rusya Suudi Arabistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar
Rusya ile Suudi Arabistan 25 yıl sonra karşılaşıyor. İki ülke A milli futbol takımları arasında 1993'te oynanan tek özel maç Suudi Arabistan'ın 4-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Spor severler bu akşam oynanacak mücadelenin saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyorlar.. Canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki Rusya Suudi Arabistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
İLK 11'LER:
Rusya: Akinfeev, Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov, Gazinskiy, Zobnin, Samedov, Golovinm Dzagoev, Smolov.
Suudi Arabistan: Al-Maiouf, Al-Breik, Omar Hawsawi, Osama Hawsawi, Al-Shahrani, Al-Faraj, Otayf, Al-Jassim, Al-Shehri, Al-Dawsari, Al-Sahlawi.
2018 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan, bu akşam yapacakları A Grubu maçıyla 25 yıl aradan sonra karşı karşıya gelecek. Tarihlerinde sadece bir kez özel maçta karşılaşan iki ekibin tek randevusu 1993'te oldu. 6 Kasım'da Suudi Arabistan'ın El-Huber şehrinde yapılan özel karşılaşma ev sahibi takımın 4-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. İki ekip, ilk randevularının ardından bir daha karşılaşmadı.
Rusya ve Suudi Arabistan'ın yer aldığı A Grubu'nun diğer maçında ise 15 Haziran Cuma günü Saint Petersburg Stadı'nda Mısır ile Uruguay karşı karşıya gelecek.
Rusya Suudi Arabistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Başkent Moskova'daki Luzhniki Arena'da oynanacak karşılaşma 18.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Arjantinli hakem Nestor Pitana yönetecek. Pitana'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Juan Pablo Bellati ve Hernan Maidana yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Brezilyalı Sandro Ricci üstlenecek. Karşılaşma TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
FIFA sıralaması
Suudi Arabistan ise dünya sıralamasında, 67. basamakta yer alıyor. Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya dünya sıralamasında 70. sırada bulunuyor.
Rusya'nın 11. şampiyonası
Rusya, ev sahipliği yaptığı şampiyona ile 11. kez bu büyük organizasyonda yer alıyor. Asya Elemelerini Japonya'nın ardından ikinci sırada tamamlayarak Rusya vizesini alan Suudi Arabistan ise tarihinde 5. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.
Var sistemi uygulanacak
Moskova’da 15 Temmuz’da oynanacak olan final karşılaşmasıyla sona erecek olan 2018 FIFA Dünya Kupası’nda ilk kez Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) kullanılacak. Dünya Kupası karşılaşmalarında VAR’ın karar verme yetkisi olmasa da yanlış futbolcuya kart gösterilmesi, tartışmalı gol pozisyonları, kırmızı kart ve penaltı kararları gibi kritik durumlarda hakeme yardımcı olabilecek.
Futbolseverler 64 maç izleyecek
Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan 32 ülke 8 grupta 4’er takım olarak yer alırken grup aşamasında 3’er maç yapacaklar. 29 Haziran’a kadar gruplarda toplam 48 maç oynanacak. Son 16 turunda 8, çeyrek finalde 4, yarı finalde 2 maç yapılacak. Dünya kupasının 3’üncülük maçı ve final maçıyla birlikte futbolseverler ekranlardan toplam 64 maç izleme olanağı bulacak.
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