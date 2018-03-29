Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemler belli oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDünya Kupası'nda görev yapacak hakemler belli oldu
GeriFutbol Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemler belli oldu
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
AA
29.03.2018 - 19:32, Son Güncelleme:

Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemler belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemler belli oldu

FIFA, 14 Haziran-15 Temmuz'da Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemleri açıkladı.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda düdük çalacak 36 hakem arasında yer alıyor. Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun ise 63 yardımcı hakem arasında bulunuyor.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda görev alacak 36 hakem ve ülkeleri şöyle: 
Cüneyt Çakır (Türkiye), Fahad Al Mirdasi (Suudi Arabistan), Joel Aguilar (El Salvador), Matthew Conger (Yeni Zelanda), Alireza Faghani (İran), Mark Geiger (ABD), Norbert Hauata (Tahiti), Ravshan Irmatov (Özbekistan), Jair Marrufo (ABD), Mohammed Abdulla Mohamed (Birleşik Arap Emirlikleri), Ricardo Montero (Kosta Rika), Felix Brych (Almanya), Ryuji Sato (Japonya), John Pitti (Panama), Nawaf Abdulla Shukralla (Bahreyn), Cesar Arturo Ramos Palazuelos (Meksika), Sergey Karasev (Rusya), Bjorn Kuipers (Hollanda), Mehdi Abid Charef (Cezayir), Julio Bascunan (Şili), Szymon Marciniak (Polonya), Malang Diedhiou (Senegal), Enrique Caceres (Paraguay), Antonio Miguel Mateu Lahoz (İspanya), Bakary Papa Gassama (Gambiya), Andres Cunha (Uruguay), Milorad Mazic (Sırbistan), Ghead Grisha (Mısır), Nestor Pitana (Arjantin), Gianluca Rocchi (İtalya), Janny Sikazwe (Zambiya), Sandro Ricci (Brezilya), Damir Skomina (Slovenya), Bamlak Tessema Weyesa (Etiyopya), Wilmar Roldan (Kolombiya), Clement Turpin (Fransa) 
Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi de 2018 FIFA Dünya Kupası'nda kullanılacak. 

Cüneyt Çakır üst üste 2. kez 
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Cüneyt Çakır'ın üst üste 2. kez Dünya Kupası'nda maç yönetecek ilk Türk hakem olacağı belirtildi.

Açıklamada, Çakır'ın, yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile üst üste 2 Avrupa Şampiyonası ve 2 Dünya Kupası'nda maç yöneterek dünya klasmanında çok önemli bir başarıya imza atacağı vurgulandı.

2001 yılında Süper Lig hakemi olarak düdük çalmaya başlayan Çakır'ın 17 sene boyunca bu ligde 292 maç yöneterek en fazla maç yöneten Türk hakem olduğu belirtilen açıklamada, kariyeriyle ilgili şunlar kaydedildi:

"2007'deki 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda düdük çalan Çakır, 2009'daki 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda yarı final, 2011'de Kolombiya'da yapılan FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda turnuvanın açılış maçı ve yarı final maçı da olmak üzere toplam 5 maçta görev aldı. Cüneyt Çakır, FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Türkiye 2013'te de görevdeydi. Cüneyt Çakır, her iki 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın da açılış maçını yönetme başarısı gösterdi. Çakır ayrıca FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Güney Kore 2017'de de görev yaptı. Çakır, kariyerinde 2 kez Avrupa Ligi yarı finali ve 4 kez Şampiyonlar Ligi yarı finali yönetme başarısına sahip. Ayrıca aynı sezon içerisinde Şampiyonlar Ligi'nde 2 yarı final yöneten ilk hakem olarak tarihe geçti. Cüneyt Çakır, Polonya-Ukrayna ortaklığında düzenlenen UEFA EURO 2012'de de görev almış ve aralarında yarı finalin de olduğu 3 maçı yönetmişti. Çakır, 4 yıl sonra Fransa'da düzenlenen UEFA EURO 2016'da da 3 karşılaşmada görev aldı.

Cüneyt Çakır ayrıca 2016 yılında Brezilya'da düzenlenen olimpiyatlarda çeyrek final maçını yönetti. Çakır, Japonya'da düzenlenen FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası 2012'de de Chelsea-Corinthias finalini yönetti. Brezilya'da düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'na da katılan başarılı hakemimiz, Hollanda ile Arjantin arasında oynanan yarı final maçında görev yaptı. Katıldığı turnuvalar ve yönettiği üst düzey maçlarla dünyanın sayılı hakemleri arasında gösterilen Cüneyt Çakır, 2015 yılında Juventus ile Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi finalini yöneterek tarihe geçmişti. Cüneyt Çakır, bugüne kadar 11 turnuvada, 10 yarı final ve 2 final yönetme başarısı gösterdi."

Açıklamada, Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun'u Dünya Kupası'na kadar olan süreçte yoğun bir hazırlık programının beklediği, hakem üçlüsünün ilk olarak nisan ayında İtalya'da düzenlenecek olan seminere katılacağı ifade edildi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Anadolu Efes FC Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Hakem belli oldu!

Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

NBA hayalinden terminal dramına