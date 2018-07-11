Hırvatistan, İngiltere maçı ile Dünya Kupası 2018 finaline adını yazdırdı
Hırvatistan İngiltere Dünya Kupası Yarı Final karşılaşması, 120 dakikalık heyecana tanık etti. Hırvat futbolcuların, takımlarının 1-0 geriye düşmesine rağmen pes etmedikleri mücadelede, İvan Perisic olağanüstü bir efor sarf ederek takımına beraberlik golünü getirdi. Normal süresi 1-1 tamamlanan Hırvatistan İngiltere maçı, uzatma dakikalarında Mandzukic'in attığı golle 2-1 tamamlandı. Bu skor, Hırvatistan'ın adını finale yazdırmasına imkan tanıdı. İşte, karşılaşmanın özet görüntüleri ve kırılma anları
2018 Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Hırvatistan ile İngiltere karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 beraberlikle biten mücadeleyi Hırvatistan, uzatma anlarında bulduğu golle 2-1 kazandı. İngilizler 6. dakikada Kieran Trippier'in frikik golüyle 1-0 öne geçerken Hırvatistan 68'de Ivan Perisic'in golüyle eşitliği sağladı. Hırvatistan'a zaferi getiren gol 109. dakikada Mario Mandzukic'den geldi. Hırvatistan finalde adını Fransa'nın yanına yazdırdı. İki takım arasındaki final maçı 15 Temmuz Pazar günü TSİ 18:00'de oynanacak.
2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi uzatma bölümünde bulduğu golle 2-1 mağlup eden Hırvatistan tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.
Hırvatistan, 15 Temmuz Pazar günü Luzhniki Stadı'nda oynanacak final maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek.
Beşinci Dünya Kupası deneyimini yaşayan Hırvatlar, ilk katıldığı şampiyona olan 1998'de yarı final oynama başarısını göstermişti. Hırvatistan, Fransa'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada yarı finalde ev sahibi ekibe 2-1 mağlup olarak final şansını kaçırmıştı.
Hırvatlar, bu kez Fransa ile finalde karşı karşıya gelecek.
Hırvatistan 2002, 2006 ve 2014'te düzenlenen Dünya Kupalarında ise gruptan çıkmayı başaramamıştı.
RUSLARDAN VİDA'YA TEPKİ
Hırvatistan ile İngiltere arasında oynanan yarı final maçını izlemeye gelen Rus taraftarlar, Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida'yı protesto etti.
Tribünlerdeki Ruslar, Hırvatistan'ın, Rusya'yı penaltı atışları sonucunda mağlup ettiği çeyrek final karşılaşması sonrasında yayımlanan bir görüntüde, "Zafer Ukrayna'nın" ifadesini kullanan Vida'ya karşılaşma boyunca tepki gösterdi.
Rus taraftarlar, Beşiktaş'ta forma giyen Vida'nın ayağına her top geldiğinde yuhalayarak tepkilerini ortaya koydu.
Vida hakkında FIFA da "Ukrayna'yı öven söylemler" kullandığı gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.
Hırvatistan ile İngiltere arasında oynanan karşılaşmayı 78 bin 11 taraftarın izlediği açıklandı.
HIRVATİSTAN-İNGİLTERE MAÇ ÖZETİ
Normal süresi 1-1 biten maçın uzatma bölümünde bulduğu golle rakibine üstünlük Hırvatistan, finalde Fransa'nın rakibi oldu
Stat: Luzhniki
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Hırvatistan: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic (Dk. 95 Pivaric), Rakitic, Brozovic, Rebic (Dk. 101 Kramaric), Modric (Dk. 118 Badelj), Perisic, Mandzukic (Dk. 115 Corluka)
İngiltere: Pickford, Walker (Dk. 112 Vardy), Stones, Maguire, Henderson (Dk. 97 Dier), Trippier, Dele Alli, Lingard, Young (Dk. 91 Rose), Sterling (Dk. 74 Rashford), Kane
Goller: Dk. 5 Trippier (İngiltere), Dk. 68 Perisic, Dk. 109 Mandzukic (Hırvatistan)
Sarı kartlar: Dk. 48 Mandzukic, Dk. 96 Rebic (Hırvatistan), Dk. 54 Walker (İngiltere)
2018 FIFA Dünya Kupası'nda normal süresi 1-1 biten yarı final mücadelesinde Hırvatistan, uzatma bölümünde İngiltere'ye 2-1'lik üstünlük sağladı ve adını finale yazdırdı.
Karşılaşmada Türk hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı.
Hırvatistan finalde Fransa'nın rakibi oldu. Rusya'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda final mücadelesi 15 Temmuz Pazar günü Luzhniki Stadı'nda oynanacak.
5. dakikada İngiltere öne geçti. Dele Alli'nin düşürülmesiyle kazanılan frikikte topun başına Trippier geçti. Trippier, Hırvatistan ceza yayı önünden kullandığı frikikte topu ağlara gönderdi: 0-1.
32. dakikada Hırvatistan etkili geldi. Rebic, sağ kanattan yerden İngiltere ceza sahasına ortasını yaptı. Savunmadan seken topu bir kez daha önünde bulan Rebic, İngiltere ceza sahası önünden gelişine vurdu, kaleci Pickford iki hamlede topu kontrol etti.
68. dakikada Hırvatistan beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Vrsaljko'nun altıpas önüne yaptığı ortaya Perisic, Walker'dan önce ayak koydu ve topu ağlara yolladı: 1-1.
72. dakikada Hırvatistan net bir fırsatı kullanamadı. İngiliz savunmasının yaptığı hatada topu önünde bulan Perisic ceza sahasına girdi. Perisic sol çaprazdan ters köşeye şutunu gönderdi, top yan direkten döndü. Boşta kalan topu önünde bulan Rebic'in zayıf şutunda ise meşin yuvarlağı kaleci Pickford kontrol etti.
84. dakikada yine Hırvatlar etkili geldi. Sağ kanattan arka direğe yapılan yüksek ortaya kaleci Pickford ile Mandzukic yükseldi. Boşta kalan topu önünde bulan Perisic, sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı boş kale yerine üstten auta gönderdi.
99. dakikada İngiltere gole çok yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan kornerde Stones kafayı vurdu, Vrsaljko kaleye giden topu çizgi üzerinde kafa ile uzaklaştırdı.
105 2. dakikada Hırvatistan 2. gole çok yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Perisic'in altıpas önüne gönderdiği sert topa Mandzukic dokundu. Kaleci Pickford'un ayağına çarpan top yükseklik kazanarak kornere gitti.
109. dakikada Hırvatistan öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada savunmaya çarpan top yükseklik kazandı. Perisic'in kafa ile indirdiği topa Mandzukic altıpas önünde sol ayağıyla sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 2-1.
Normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada, uzatma bölümünde rakibine 2-1'lik üstünlük sağlayan Hırvatistan finale yükseldi.
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