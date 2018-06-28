Dünya Kupası'nda bir ilk! Japonya, Fair-Play ile son 16'da
Japonya son maçında Polonya'ya 2-0 yenildi. H Grubu'nun diğer maçında da Kolombiya, Senegal'i 1-0 yendi. Bu sonuçlarla Kolombiya grup lideri olarak bir üst tura çıktı. Aynı puan ve averaja sahip Japonya ile Senegal arasında Fair-Play puanıyla 3 maçlık grup aşamasında daha az kart gören Japonya bir üstü tura yükseldi.
H Grubu'nda son maçlar oynandı. Japonya, 1-0 yenik olmasına rağmen Polonya maçının son anlarında top çevirerek zamana oynadı. Japonya, Senegal ile aynı puan ve averaja sahip olunca fair-play kurallarına göre tur atladı. 1 sarı kart daha az göre Japonya 4 puanla gruptan ikinci çıktı. Diğer maçta Kolombiya, Senegal'i 1-0 mağlup etti ve 6 puanla gruptan lider çıktı.
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