Dünya Kupası'na yetişecek mi! Açıklama yapıldı...
Paris Saint Germain'in Olympique Marsilya'yı 3-0 yendiği maçta sakatlanarak sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalan ve doktorların 3 aya kadar sahalardan uzak kalabileceğini söylediği Neymar ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Paris Saint Germain'in dünyaca ünlü yıldızı Neymar, hafta sonu oynanan Olympique Marsilya maçında sakatlanarak sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalmıştı.
Ayak bileğinden ciddi bir sakatlık geçiren ve bıçak altına yatacağı açıklanan Brezilyalı süperstar ile ilgili bugün de farklı bir açıklama yapıldı.
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Fransızların dünyaca ünlü spor gazetesi L'équipe'te yer alan haberde göre yıldız futbolcunun sezonu kapatmadığı iddia edildi.
Gazeteye konuşan oyuncunun bir yakını, "Yapılan açıklamalar çok abartılı. Eğer her şey yolunda giderse sahalara dönüşü 2 ayı geçmez. Emin olun ki bu yıl PSG formasıyla tekrar oynayacak." şeklinde konuştu. (Fanatik)
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