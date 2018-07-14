Dünya Kupası üçüncüsü Belçika!
2018 Dünya Kupası üçüncülük maçında Belçika ve İngiltere karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-0 Belçika üstünlüğü ile son buldu. Belçika bu skorla birlikte 2018 Dünya Kupası üçüncüsü oldu. İngiltere ise turnuvayı dördüncü olarak tamamladı. Belçika'nın gollerini 4. dakikada Thomas Meunier ve 82'de Eden Hazard kaydetti. 2018 Dünya Kupası'nın sahibi 15 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Fransa - Hırvatistan mücadelesi sonunda belli olacak.
STAT: Saint-Petersburg
HAKEMLER: Alireza Faghani, Reza Sokhandan, Mohammad Mansouri
BELÇİKA: Courtois - Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Meunier, Tielemans (Dk. 78 Dembele) , Witsel, Chadli (Dk. 39 Vermaelen), De Bruyne, Hazard, Lukaku (Dk. 60 Mertens)
İNGİLTERE: Pickford - Maguire, Stones, Jones, Trippier, Delph, Dier, Rose (Dk. 46 Lingard), Loftus-Cheek (Dk. 84 Alli), Sterling (Dk. 46 Rashford), Kane
GOLLER: Dk. 4 Meunier, Dk. 82 Hazard (Belçika)
SARI KARTLAR: Stones, Maguire (İngiltere) - Witsel (Belçika)
MAÇTAN DAKİKALAR
4'üncü dakikada sol kanattan gelişen Belçika atağında Chadli'nin ortasında altıpas çizgisi üstünde topla buluşan Meunier'in gelişine yaptığı vuruş Pickford'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu:1-0.
İlk yarı Belçika'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
82'nci dakikada orta sahadan topla hareketlenen De Bruyne, sol çaprazdaki Hazard ile topu buluşturdu. Hazard'ın ceza sahası içerisinden yaptığı vuruş ağlara gitti:2-0.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Belçika, İngiltere'yi 2-0 mağlup etti.
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