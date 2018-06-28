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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
28.06.2018 - 19:10, Son Güncelleme:

Dünya Kupası tarihinde bir ilk! Böylesi hiç görülmedi...

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Dünya Kupası tarihinde bir ilk! Böylesi hiç görülmedi...

2018 FIFA Dünya Kupası H Grubu son hafta karşılaşmasında Kolombiya, Senegal'i 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Kolombiya puanını 6'ya yükselterek grubu lider tamamladı ve son 16 turuna yükseldi. Kolombiya'ya mağlup olan Senegal ile Polonya'ya mağlup olan Japonya, grubu aynı puan (4) ve aynı averajla (0) noktaladı. İki takımın arasındaki maç da berabere sonuçlanınca, iki takımın grup aşamasında gördüğü kartlara bakıldı. Japonya (5), Senegal'den (6) daha az kart gördüğü için grubu ikinci sırada noktalayarak son 16 turuna yükseldi. Senegal ise turnuvaya veda etti.

STAT: Samara 
HAKEMLER: Milorad Mazic, Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic
SENEGAL: Ndiaye, Sabaly (Dk. 74 Wague), Koulibaly, Sane, Gassama, Kouyate, Gueye, Keita Balde (Dk. 80 Konate), Mane, Sarr, Niang (Dk. 86 Sakho)
KOLOMBİYA: Ospina, Arias, Yerry Mina, Davinson Sanchez, Mojica, Carlos Sanchez, Uribe (Dk. 83 Lerma), Cuadrado, James Rodriguez (Dk. 30 Muriel), Quintero, Falcao (Dk. 89 Borja)
GOLLER: Dk. 74 Mina (Kolombiya)
SARI KARTLAR: Niang (Senegal) - Mojica (Kolombiya)

Dünya Kupası tarihinde bir ilk Böylesi hiç görülmedi...

MAÇIN GOL POZİSYONU:
74'üncü dakikada Quintero'nun kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Mina, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.
Karşılaşma Kolombiya'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Dünya Kupası tarihinde bir ilk Böylesi hiç görülmedi...

DÜNYA KUPASI TARİHİNDE BİR İLK YAŞANDI!

2018 Dünya Kupası H Grubu üçüncü maçında Polonya, Japonya’yı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Japonya Fair-Play puanı sayesinde gruptan ikinci olarak çıkarken, Polonya ise turnuvaya veda etti.

STAT: Volgograd
HAKEMLER: Janny Sikazwe, Jerson Dos Santos, Zakhele Siwela
JAPONYA: Kawashima, H. Sakai, Yoshida, Makino, Nagatomo, G. Sakai, Shibasaki, Yamaguchi, Usami (Dk. 65 Inui), Okazaki (Dk. 47 Osako), Muto (Dk. 82 Hasebe)
POLONYA: Fabianski, Jedrzejczyk, Glik, Bednarek, Bereszynski, Kurzawa (Dk. 80 Peszko), Goralski, Krychowiak, Zielinski (Dk. 79 Teodorczyk), Grosicki, Lewandowski
GOL: Dk. 59 Bednarek (Polonya)
SARI KART: Makino (Japonya)

MAÇIN ÖNEMLİ POZİSYONLARI:

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın 59. dakikasında Kurzawa'nın kullandığı serbest vuruşta topa gelişine düzgün vuran Bednarek, Polonya'yı 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında iki ekip de net fırsatları gole çeviremeyince karşılaşma 1-0 Polonya üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonuçla Japonya grubu 1 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet ile 4 puanla ve 2. olarak tamamladı, Polonya ise 3 puanla dördüncü oldu. Grubun diğer takımlarından Japonya 4 puanla ikinci, Polonya 3 puanla dördüncü oldu.

Aynı puan ve averajdaki Senegal ve Japonya'yı ayıran istatistik Fair-Play puanları oldu. Japonya'nın -4 puanda olduğu sıralamada Senegal -6 Fair-Play puanı aldı ve Japonya üst tura kalan takım oldu.

Kolombiya ve Japonya’nın son 16 turdaki rakipleri İngiltere ve Belçika arasında oynanacak karşılaşmadan sonra bu iki takımdan birisi olarak belirlenecek.

 

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