Dünya Kupası tarihinde bir ilk! Böylesi hiç görülmedi...
2018 FIFA Dünya Kupası H Grubu son hafta karşılaşmasında Kolombiya, Senegal'i 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Kolombiya puanını 6'ya yükselterek grubu lider tamamladı ve son 16 turuna yükseldi. Kolombiya'ya mağlup olan Senegal ile Polonya'ya mağlup olan Japonya, grubu aynı puan (4) ve aynı averajla (0) noktaladı. İki takımın arasındaki maç da berabere sonuçlanınca, iki takımın grup aşamasında gördüğü kartlara bakıldı. Japonya (5), Senegal'den (6) daha az kart gördüğü için grubu ikinci sırada noktalayarak son 16 turuna yükseldi. Senegal ise turnuvaya veda etti.
STAT: Samara
HAKEMLER: Milorad Mazic, Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic
SENEGAL: Ndiaye, Sabaly (Dk. 74 Wague), Koulibaly, Sane, Gassama, Kouyate, Gueye, Keita Balde (Dk. 80 Konate), Mane, Sarr, Niang (Dk. 86 Sakho)
KOLOMBİYA: Ospina, Arias, Yerry Mina, Davinson Sanchez, Mojica, Carlos Sanchez, Uribe (Dk. 83 Lerma), Cuadrado, James Rodriguez (Dk. 30 Muriel), Quintero, Falcao (Dk. 89 Borja)
GOLLER: Dk. 74 Mina (Kolombiya)
SARI KARTLAR: Niang (Senegal) - Mojica (Kolombiya)
MAÇIN GOL POZİSYONU:
74'üncü dakikada Quintero'nun kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Mina, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.
Karşılaşma Kolombiya'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
DÜNYA KUPASI TARİHİNDE BİR İLK YAŞANDI!
2018 Dünya Kupası H Grubu üçüncü maçında Polonya, Japonya’yı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Japonya Fair-Play puanı sayesinde gruptan ikinci olarak çıkarken, Polonya ise turnuvaya veda etti.
STAT: Volgograd
HAKEMLER: Janny Sikazwe, Jerson Dos Santos, Zakhele Siwela
JAPONYA: Kawashima, H. Sakai, Yoshida, Makino, Nagatomo, G. Sakai, Shibasaki, Yamaguchi, Usami (Dk. 65 Inui), Okazaki (Dk. 47 Osako), Muto (Dk. 82 Hasebe)
POLONYA: Fabianski, Jedrzejczyk, Glik, Bednarek, Bereszynski, Kurzawa (Dk. 80 Peszko), Goralski, Krychowiak, Zielinski (Dk. 79 Teodorczyk), Grosicki, Lewandowski
GOL: Dk. 59 Bednarek (Polonya)
SARI KART: Makino (Japonya)
MAÇIN ÖNEMLİ POZİSYONLARI:
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın 59. dakikasında Kurzawa'nın kullandığı serbest vuruşta topa gelişine düzgün vuran Bednarek, Polonya'yı 1-0 öne geçirdi.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında iki ekip de net fırsatları gole çeviremeyince karşılaşma 1-0 Polonya üstünlüğü ile tamamlandı.
Bu sonuçla Japonya grubu 1 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet ile 4 puanla ve 2. olarak tamamladı, Polonya ise 3 puanla dördüncü oldu. Grubun diğer takımlarından Japonya 4 puanla ikinci, Polonya 3 puanla dördüncü oldu.
Aynı puan ve averajdaki Senegal ve Japonya'yı ayıran istatistik Fair-Play puanları oldu. Japonya'nın -4 puanda olduğu sıralamada Senegal -6 Fair-Play puanı aldı ve Japonya üst tura kalan takım oldu.
Kolombiya ve Japonya’nın son 16 turdaki rakipleri İngiltere ve Belçika arasında oynanacak karşılaşmadan sonra bu iki takımdan birisi olarak belirlenecek.
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