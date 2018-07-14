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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya Kupası
AA
14.07.2018 - 11:39, Son Güncelleme:

Dünya Kupası sahibini bulacak

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Dünya Kupası sahibini bulacak

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon, yarın oynanacak final karşılaşması ile belli olacak.

14 Haziran'da oynanan açılış mücadelesi ile başlayan turnuvada 32 takımdan geriye 2 ekip kaldı. 64'üncü müsabaka olacak final maçı ile tamamlanacak 32 günlük heyecan dolu organizasyonda Fransa ile Hırvatistan, kupaya uzanmak için sahaya çıkacak. 

Finalde, Fransa ikinci, Hırvatistan ise ilk şampiyonluğu için mücadele edecek. 

Başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak maç, saat 18.00'de başlayacak. 

Karşılaşmada Arjantin Futbol Federasyonundan Nestor Pitana düdük çalacak. Pitana'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Hernan Maidana ve Juan Belatti yapacak. 

Mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanacak. 

FRANSA'NIN FİNAL YOLU

2018 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya, Peru ve Danimarka ile C Grubu'nda yer alan Fransa, grubu 7 puanla lider bitirdi. 

Turnuvadaki ilk iki maçını kazanarak son müsabakalar öncesi gruptan çıkmayı garantileyen Fransa'nın, 0-0 sona eren Danimarka karşılaşmasında sergilediği futbol ise tribündekilerin tepkisini çekmişti. 

Son 16 turunda Arjantin ile erken final tadında bir maç oynayan Fransa, güçlü rakibini 2-1 geriye düşmesine rağmen 4-2 mağlup etti. 

Çeyrek finalde Uruguay'ı 2-0 yenen Fransa, yarı finalde ise Samuel Umtiti'nin kafa golüyle Belçika'yı eledi ve adını finale yazdırdı. 

HIRVATİSTAN'IN FİNAL YOLU

2018 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda şampiyonluk adaylarından Arjantin'in yanı sıra Nijerya ve İzlanda ile mücadele eden Hırvatistan, 3 maçını da kazanarak son 16 turuna çıktı. 

Hırvatların 3-0'lık Arjantin galibiyeti, turnuvadaki iddialarını herkese gösterdi. Grup maçlarında 7 gol atan Hırvatistan, sadece 1 gol yedi. 

Hırvatistan, son 16 turu, çeyrek ve yarı final maçlarında ise normal sürede turu geçemedi. Son 16 turunda Danimarka ve çeyrek finalde Rusya'yı penaltı atışları sonucunda eleyen Hırvatlar, yarı finalde ise İngiltere'yi uzatma bölümünde bulduğu golle saf dışı bıraktı.

İKİ TAKIMIN GOLCÜLERİ

Hırvatistan ile Fransa'nın turnuvadaki gol dağılımları dengeli oldu. 

Hırvatistan'da 3 futbolcu 2'şer kez fileleri havalandırdı. Mario Mandzukic, Luka Modric ve Ivan Perisic, attıkları gollerle turların geçilmesinde önemli rol oynadı. 

Fransa'da da Antoine Griezmann ve Kylian Mbappe, attıkları 3'er golle takımlarının gol yükünü çekti. 

HIRVATİSTAN'IN GALİBİYETİ YOK

İki ülke A milli futbol takımları arasındaki rekabette 6. maç, yarın oynanacak. Rekabette Fransa'nın büyük üstünlüğü bulunuyor. 

Geride kalan 5 karşılaşmada Fransa 3 kez kazanırken, Hırvatistan galibiyetle tanışamadı. İki maç ise beraberlikle sona erdi. 

Fransa'nın 9 golüne, Hırvatlar 3 golle yanıt verebildi. 

İLK 3 MAÇ FRANSA'NIN

Fransa, Hırvatistan karşısındaki 3 galibiyetini de oynadıkları ilk 3 maçta elde etti. 

İki takım, ilk kez 8 Temmuz 1998'de karşı karşıya geldi. Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 1998 FIFA Dünya Kupası'ndaki yarı final mücadelesinde kazanan 2-1'lik sonuçla ev sahibi ekip oldu ve adını finale yazdırdı. 

Hırvatlar o maçta şu anki federasyon başkanları Davor Suker'in golüyle öne geçse de Fransa, Lillian Thuram'ın 2 golüyle sahadan galip ayrıldı. 

Fransa, söz konusu turnuvanın finalinde de Brezilya'yı 3-0 mağlup ederek tarihindeki ilk ve tek dünya şampiyonluğunu kazandı. 

EN FARKLI SKOR

İki ekibin rekabetinde en farklı galibiyet de 1998 FIFA Dünya Kupası'ndan bir yıl sonra oynanan maçta ortaya çıktı. 

Fransa'da oynanan hazırlık maçını ev sahibi takım, 3-0 kazandı. Bu iki takım arasındaki en farklı galibiyet olarak kayıtlara geçti. 

SON MAÇ 8 YIL ÖNCE

Hırvatistan ile Fransa, son olarak 29 Mart 2011'de oynanan hazırlık maçında karşılaştı. 

Fransa'da oynanan hazırlık mücadelesi, başladığı gibi 0-0 sona erdi. 

HIRVATİSTAN, 23. MAÇINDA

Katıldığı ilk Dünya Kupası olan 1998 Fransa'da üçüncülük elde ederek adından söz ettiren Hırvatistan, ardından katıldığı 3 turnuvada grup aşamasını geçemedikten sonra Rusya'da bu şanssızlığını kırdı. 

Dünya Kupası'nda bugüne kadar oynadığı 22 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Hırvatlar, 33 gol atarken, kalelerinde 22 gol gördü. 

FRANSA, 66. KARŞILAŞMASINDA

Fransa, Rusya'daki turnuva ile birlikte 15. Dünya Kupası'nı yaşıyor. Fransızlar, 1998'de ev sahibi oldukları turnuvayı kazanarak dünya şampiyonu unvanını elde etmişti. 

O günden sonra üst üste katıldığı 4 turnuvada da çeyrek finalden yukarısını göremeyen Fransa, Rusya'da ise finale kalarak bu gidişatı bozdu. 

Dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan Fransa, turnuva tarihinde çıktığı 65 maçta 33 galibiyet, 13 beraberlik ve 19 yenilgi aldı. Söz konusu müsabakalarda 116 gol atan Fransa, kalesinde ise 75 gol gördü.

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Fransa-Hırvatistan TEK MAÇ iddaa tahminleri - 15 Temmuz 2018Nesine TV yorumcusu Senih Yurga, 15 Temmuz Pazar iddaa programında yer alan Dünya Kupası "final" maçını sizler için analiz etti ve iddaa maç sonucu tahminini paylaştı. "Fransa-Hırvatistan" maçını MBS1 olarak Nesine.com'da oynayabilirsiniz.
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