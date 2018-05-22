Dünya Kupası ne zaman hangi kanalda? Kadrolar açıklanıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Dünya Kupası ne zaman hangi kanalda? Kadrolar açıklanıyor
GeriSpor Dünya Kupası ne zaman hangi kanalda? Kadrolar açıklanıyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Spor Arena
22.05.2018 - 15:13, Son Güncelleme:

Dünya Kupası ne zaman hangi kanalda? Kadrolar açıklanıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya Kupası ne zaman hangi kanalda? Kadrolar açıklanıyor

Dünya Kupası ne zaman sorusu, futbolseverlerin gündemindeki husus olmaya devam ediyor. A Milli Takımların Dünya Kupası kadrolarını açıklamasının ardından birçok vatandaş, kupanın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını sorgulamaya başladı. Peki, futbol şölenine tanık edecek olan Dünya Kupası ne zaman ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, açıklanan kadrolar ve kupa hakkında detaylı bilgiler

Dünya Kupası, son günlerin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Dünya yıldızlarının bir araya geleceği karşılaşmalar, Dünya Kupası organizasyonunda futbolseverlerin karşısına çıkacak. Peki, Dünya Kupası ne zaman ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, açıklanan kupa kadroları ve organizasyon hakkında bazı bilgiler

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası için geri sayım başladı. Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası organizasyonu, bu yıl da futbola doyurmaya hazırlanıyor.

2018 Dünya Kupası grup maçları, 14 Haziran tarihinde başlayacak, 15 Temmuz tarihinde sona erecek. Turnuvanın yarı final maçları 10-11 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın finali ise 15 Temmuz Pazar günü TSİ 18.00'da gerçekleştirilecek.

Turnvanın son dört maçı, Moskova'daki Luzhniki ve Saint Petersburg'daki Krestovsky Stadyumlarında oynanacak.

Dünya Kupası'ndaki açılış maçını ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan oynayacaklar ve müsabaka, 14 Haziran 2018 tarihinde TSİ 18:00'de başlayacak. Karşılaşma Luzhniki Stadı'nda oynanacak.

DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dünya Kupası mücadeleleri, Türk futbolseverler tarafından ekran başından takip edilecek. Normal şartlar altında her yıl TRT tarafından yayınlanan turnuva, bu yıl da TRT ekranlarında 4K kalitesinde ekrana gelecek.

14 Haziran ile 15 Temmuz tarihleri arasından yaşanacak olan dev heyecan 4K (UHD) kalitesiyle TRT4K ve HD kalitesiyle de TRT1 ile TRTSPOR'dan yayınlanacak.

32 ülkenin mücadele edeceği turnuva tam 64 maça sahne olacak. 

DÜNYA KUPASI GRUPLARI NASIL OLUŞTU?

A GRUBU: Rusya,Uruguay, Mısır, Suudi Arabistan
B GRUBU: Portekiz, İspanya, İran, Fas
C GRUBU: Fransa, Peru, Danimarka, Avustralya
D GRUBU: Arjantin, Hırvatistan, İzlanda, Nijerya
E GRUBU: Brezilya, İsviçre, Kosta Rika, Sırbistan
F GRUBU: Almanya, Meksika, İsveç, Güney Kore Cumhuriyeti
G GRUBU: Belçika, İngiltere, Tunus, Panama
H GRUBU: Polonya, Kolombiya, Senegal, Japonya

HIRVATİSTAN'IN KADROSU AÇIKLANDI

Hırvatistan Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki aday kadrosu açıklandı.

Hırvatistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, 2018 FIFA Dünya Kupası aday kadrosuna Beşiktaş'ta forma giyen Domagoj Vida ile bonservisi siyah-beyazlı takımda bulunan ancak kiralık olarak Club Brugge'de oynayan Matej Mitrovic'e de yer verdi.

Hırvatistan Futbol Federasyonunun (HNS) resmi internet sitesinde, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası hazırlıklarına katılacak 24 futbolcunun isimleri açıklandı.

Açıklamada, Dalic'in 23 kişilik nihai aday kadroyu 4 Haziran'a kadar FIFA'ya bildirileceği ifade edildi.

Dalic'in Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları için açıkladığı 24 kişilik aday kadrosu şöyle:
Kaleci: Danijel Subasic (Monaco), Lovre Kalinic (Gent), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb)
Defans: Domagoj Vida (Beşiktaş), Vedran Corluka (Lokomotiv Moskova), Josip Pivaric (Dinamo Kiev), Ivan Strinic (Sampdoria), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Dejan Lovren (Liverpool), Matej Mitrovic (Club Brugge), Duje Caleta-Zar (Salzburg)
Orta saha: Milan Badelj (Fiorentina), Ivan Rakitic (Barcelona), Marcelo Brozovic (Inter), Mateo Kovacic (Real Madrid), Filip Bradaric (Rijeka), Luka Modric (Real Madrid)
Forvet: Ivan Perisic (Inter), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt), Marko Pjaca (Schalke 04), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Mario Mandzukic (Juventus), Nikola Kalinic (Milan).
Daha önce açıklanan 32 kişilik genişletilmiş aday kadroda yer alan Karlo Letica (Hajduk Split), Zoran Nizic (Hajduk Split), Borna Barisic (Osijek), Borna Sosa (Dinamo Zagreb), Marko Rog (Napoli), Mario Pasalic (Spartak Moskova), Duje Cop (Standard Liege) ve Ivan Santini (Caen) bugün açıklanan kadroda yer bulamadı.
Hırvatistan 2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 2 Haziran'da Brezilya ile 8 Haziran'da ise Senegal ile karşılaşacak.

İSPANYA KADROSU

İspanya’nın 14 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında Rusya’da düzenlenecek olan Dünya Kupası’nda mücadelece edeceği 23 kişilik kadro belli oldu. Chelsea’nin İspanyol forveti Alvaro Morata, kadroda kendine yer bulamazken, teknik direktör Julen Lopetegui, kadroda şu isimlere yer verdi:

KALECİLER: David de Gea (Manchester United), Pepe Reina (Napoli), Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao)

SAVUNMA: Jordi Alba (Barcelona), Nacho Monreal (Arsenal), Alvaro Odriozola (Real Sociedad), Nacho Fernandez (Real Madrid), Dani Carvajal (Real Madrid), Gerard Pique (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Cesar Azpilicueta (Chelsea)

ORTA SAHA: Sergio Busquets (Barcelona), Isco (Real Madrid), Thiago Alcantara (Bayern Münih), David Silva (Manchester City), Andres Iniesta (Barcelona), Saul Niguez (Atletico Madrid), Koke (Atletico Madrid)

FORVET: Marco Asensio (Real Madrid), Iago Aspas (Celta Vigo), Diego Costa (Atletico Madrid), Rodrigo Moreno (Valencia), Lucas Vazquez (Real Madrid)

BELÇİKA DÜNYA KUPASI KADROSU 

Belçika Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki aday kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Roberto Martinez, Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'ndaki 28 kişilik aday kadrosunu belirledi.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan İtalyan kulübü Roma'nın önemli parçalarından Radja Nainggolan, kadroya giremedi. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu bunun üzerine 2009'dan beri forma giydiği milli takımı bıraktığını açıkladı.

Nainggolan, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Milli takım kariyerime istemeyerek son veriyorum. Kendin olmak rahatsız edici olabiliyor. Bugünden itibaren milli takımın taraftarıyım." ifadelerine yer verdi.

2018 Dünya Kupası’nda Panama, Tunus ve İngiltere'nin bulunduğu G grubunda mücadele edecek Belçika'nın kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Kaleciler: Thibaut Courtois (Chelsea), Simon Mignolet (Liverpool), Koen Casteels (VfL Wolfsburg), Matz Sels (Newcastle United)
Savunma: Toby Alderweireld (Tottenham), Christian Kabasele (Watford), Jordan Lukaku (Lazio), Thomas Meunier (Paris Saint-Germain), Thomas Vermaelen (Barcelona), Jan Vertonghen (Tottenham), Laurent Ciman (Los Angeles), Dedryck Boyata (Celtic), Vincent Kompany (Manchester City)
Orta saha: Marouane Fellaini (Manchester United), Axel Witsel (Tianjin Taida), Kevin De Bruyne (Manchester City), Eden Hazard (Chelsea), Nacer Chadli (West Bromwich), Leander Dendoncker (Anderlecht), Thorgan Hazard (Borussia Moenchengladbach), Adnan Januzaj (Real Sociedad), Youri Tielemans (Monaco)
Forvet: Moussa Dembele (Celtic), Michy Batshuayi (Chelsea), Christian Benteke (Crystal Palace), Yannick Carrasco (Atletico Madrid), Romelu Lukaku (Manchester United), Dries Mertens (Napoli)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray'da gidecek ve kalacak oyuncular

Dünya Kupası ne zaman hangi kanalda? Kadrolar açıklanıyor

Salah mı, Ronaldo mu? Öne çıkan rakamlar...

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?