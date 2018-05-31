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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
31.05.2018 - 16:56, Son Güncelleme:

Dünya Kupası ne zaman hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Dünya Kupası kadroları açıklanıyor

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Dünya Kupası ne zaman hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Dünya Kupası kadroları açıklanıyor

Futbolseverlerin pür dikkat takip edeceği Dünya Kupası, yaza damgasını vuracak. Yıldız futbolcuların ülkeleri için ciddi bir eforlar sarf edeceği karşılaşmalar, bütün ülkelerde olduğu gibi Türkiye'den de canlı olarak takip edilebilecek. Peki, Dünya Kupası ne zaman başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, bu yaza harekete katacak olan Dünya Kupası hakkında detaylı bilgiler

En iyi oyuncuların mücadele edeceği Dünya Kupası için geri sayım sürüyor. Futbol keyfini ekranlara taşımaya hazırlanan 2018 Dünya Kupası karşılaşmaları, tüm dünyayla aynı anda Türkiye'den de canlı izlenebilecek. Peki, Dünya Kupası ne zaman başlayacak? İşte, futbolseverlerin merakla araştırdığı süreç hakkında bazı bilgiler

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası mücadeleleri için geri sayım başladı. Türkiye'de Ramazan Bayramı'nın arefe gününe denk gelen 14 Haziran Perşembe günü başlayacak olan Dünya Kupası, 15 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek.

Turnuvanın yarı final maçları 10-11 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın finali ise 15 Temmuz Pazar günü TSİ 18.00'da gerçekleştirilecek.

Dünya Kupası mücadeleleri, Türk futbolseverler tarafından ekran başından takip edilecek. Normal şartlar altında her yıl TRT tarafından yayınlanan turnuva, bu yıl da TRT ekranlarında 4K kalitesinde ekrana gelecek.

14 Haziran ile 15 Temmuz tarihleri arasından yaşanacak olan dev heyecan 4K (UHD) kalitesiyle TRT4K ve HD kalitesiyle de TRT1 ile TRTSPOR'dan yayınlanacak.

32 ülkenin mücadele edeceği turnuva tam 64 maça sahne olacak. 

SALAH DÜNYA KUPASINDA OYNAYABİLECEK

Şampiyonlar Ligi Finali'nde sakatlanan Mohamed Salah'ın Dünya Kupası'nda oynayacağı açıklandı. Mısır Milli Takımı'ndan yapılan açıklamaya göre yıldız futbolcu Rusya'ya Mısır'ı temsil edecek.

Real Madrid - Liverpool mücadelesinin ilk yarısında omzundan sakatlanan genç yıldız, oyuna gözyaşları ile veda etmişti. Salah'ın sakatlığının 3 haftadan fazla sürmeyeceği dile getirildi.

Salah maçtan sonra Dünya Kupası'nda forma giymek için savaşacağını dile getirmişti.

DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A GRUBU: Rusya,Uruguay, Mısır, Suudi Arabistan
B GRUBU: Portekiz, İspanya, İran, Fas
C GRUBU: Fransa, Peru, Danimarka, Avustralya
D GRUBU: Arjantin, Hırvatistan, İzlanda, Nijerya
E GRUBU: Brezilya, İsviçre, Kosta Rika, Sırbistan
F GRUBU: Almanya, Meksika, İsveç, Güney Kore Cumhuriyeti
G GRUBU: Belçika, İngiltere, Tunus, Panama
H GRUBU: Polonya, Kolombiya, Senegal, Japonya

JAPONYA KADROSU AÇIKLANDI

Teknik direktör Akira Nishino, Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'nda oynayacak 23 kişilik kadrosunu belirledi.

Geride kalan sezon Inter'den kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Yuto Nagatomo da kadroda yer aldı.
2018 Dünya Kupası'nda Polonya, Senegal ve Kolombiya'nın bulunduğu H Grubu'nda mücadele edecek Japonya'nın kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Kaleci: Eiji Kawashima (Metz), Masaaki Higashiguchi (Gamba Osaka), Kosuke Nakamura (Kashiwa)

Savunma: Yuto Nagatomo (Inter/Galatasaray), Hiroki Sakai (Olympique Marsilya), Gotoku Sakai (Hamburg), Maya Yoshida (Southampton), Wataru Endo, Tomoaki Makino (Urawa), Gen Shoji, Naomichi Ueda (Kashima)

Orta saha: Makoto Hasebe (Eintracht Frankfurt), Ryota Oshima (Kawasaki), Gaku Shibasaki (Getafe), Hotaru Yamaguchi (Cerezo Osaka), Genki
Haraguchi, Takashi Usami, (Fortuna Düsseldorf), Takashi Inui (Eibar), Keisuke
Honda (Pachuca), Shinji Kagawa (Borussia Dortmund)

Forvet: Shinji Okazaki (Leicester City), Yuya Osako (Werder Bremen), Yoshinori Muto (Mainz 05)

SIRBİSTAN DA KADROSUNU AÇIKLADI

Sırbistan Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki aday kadrosu açıklandı.

Milli takım teknik direktörü Mladen Krstajic, başkent Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, 27 kişilik aday kadroyu duyurdu.
Sırbistan'ın aday kadrosunda bulunan isimler şöyle:

Kaleci: Vladimir Stojkovic (Partizan), Predrag Rajkovic (Tel Aviv), Aleksandar Jovanovic (Aarhus), Marko Dmitrovic (Eibar)
Defans: Aleksandar Kolarov (Roma), Antonio Rukavina (Villareal), Milan Rodic (Kızılyıldız), Branislav Ivanovic (Zenit), Uros Spajic (Anderlecht), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Dusko Tosic (Guangzhou), Matija Nastasic (Schalke 04), Nikola Milenkovic (Fiorentina)
Orta Saha: Nemanja Maksimovic (Valencia), Dusan Tadic (Southampton), Andrija Zivkovic (Benfica), Mijat Gacinovic (Eintracht Frankfurt), Nemanja Radonjic (Kızılyıldız), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Adem Ljajic (Torino), Filip Kostic (Hamburger), Nemanja Matic (Manchester United), Luka Milivojevic (Crystal Palace)Marko Grujic (Cardiff City)
Forvet: Aleksandar Mitrovic (Fulham), Luka Jovic (Eintracht Frankfurt), Aleksandar Prijovic (Thessaloniki)
Sırbistan 2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 4 Haziran'da Şili, 9 Haziran'da ise Bolivya ile karşılaşacak.

HIRVATİSTAN'IN KADROSU AÇIKLANDI

Hırvatistan Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki aday kadrosu açıklandı.

Hırvatistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, 2018 FIFA Dünya Kupası aday kadrosuna Beşiktaş'ta forma giyen Domagoj Vida ile bonservisi siyah-beyazlı takımda bulunan ancak kiralık olarak Club Brugge'de oynayan Matej Mitrovic'e de yer verdi.

Hırvatistan Futbol Federasyonunun (HNS) resmi internet sitesinde, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası hazırlıklarına katılacak 24 futbolcunun isimleri açıklandı.

Açıklamada, Dalic'in 23 kişilik nihai aday kadroyu 4 Haziran'a kadar FIFA'ya bildirileceği ifade edildi.

Dalic'in Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları için açıkladığı 24 kişilik aday kadrosu şöyle:
Kaleci: Danijel Subasic (Monaco), Lovre Kalinic (Gent), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb)
Defans: Domagoj Vida (Beşiktaş), Vedran Corluka (Lokomotiv Moskova), Josip Pivaric (Dinamo Kiev), Ivan Strinic (Sampdoria), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Dejan Lovren (Liverpool), Matej Mitrovic (Club Brugge), Duje Caleta-Zar (Salzburg)
Orta saha: Milan Badelj (Fiorentina), Ivan Rakitic (Barcelona), Marcelo Brozovic (Inter), Mateo Kovacic (Real Madrid), Filip Bradaric (Rijeka), Luka Modric (Real Madrid)
Forvet: Ivan Perisic (Inter), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt), Marko Pjaca (Schalke 04), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Mario Mandzukic (Juventus), Nikola Kalinic (Milan).
Daha önce açıklanan 32 kişilik genişletilmiş aday kadroda yer alan Karlo Letica (Hajduk Split), Zoran Nizic (Hajduk Split), Borna Barisic (Osijek), Borna Sosa (Dinamo Zagreb), Marko Rog (Napoli), Mario Pasalic (Spartak Moskova), Duje Cop (Standard Liege) ve Ivan Santini (Caen) bugün açıklanan kadroda yer bulamadı.
Hırvatistan 2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 2 Haziran'da Brezilya ile 8 Haziran'da ise Senegal ile karşılaşacak.

İSPANYA KADROSU

İspanya’nın 14 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında Rusya’da düzenlenecek olan Dünya Kupası’nda mücadelece edeceği 23 kişilik kadro belli oldu. Chelsea’nin İspanyol forveti Alvaro Morata, kadroda kendine yer bulamazken, teknik direktör Julen Lopetegui, kadroda şu isimlere yer verdi:

KALECİLER: David de Gea (Manchester United), Pepe Reina (Napoli), Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao)

SAVUNMA: Jordi Alba (Barcelona), Nacho Monreal (Arsenal), Alvaro Odriozola (Real Sociedad), Nacho Fernandez (Real Madrid), Dani Carvajal (Real Madrid), Gerard Pique (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Cesar Azpilicueta (Chelsea)

ORTA SAHA: Sergio Busquets (Barcelona), Isco (Real Madrid), Thiago Alcantara (Bayern Münih), David Silva (Manchester City), Andres Iniesta (Barcelona), Saul Niguez (Atletico Madrid), Koke (Atletico Madrid)

FORVET: Marco Asensio (Real Madrid), Iago Aspas (Celta Vigo), Diego Costa (Atletico Madrid), Rodrigo Moreno (Valencia), Lucas Vazquez (Real Madrid)

BELÇİKA DÜNYA KUPASI KADROSU 

Belçika Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki aday kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Roberto Martinez, Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'ndaki 28 kişilik aday kadrosunu belirledi.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan İtalyan kulübü Roma'nın önemli parçalarından Radja Nainggolan, kadroya giremedi. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu bunun üzerine 2009'dan beri forma giydiği milli takımı bıraktığını açıkladı.

Nainggolan, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Milli takım kariyerime istemeyerek son veriyorum. Kendin olmak rahatsız edici olabiliyor. Bugünden itibaren milli takımın taraftarıyım." ifadelerine yer verdi.

2018 Dünya Kupası’nda Panama, Tunus ve İngiltere'nin bulunduğu G grubunda mücadele edecek Belçika'nın kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Kaleciler: Thibaut Courtois (Chelsea), Simon Mignolet (Liverpool), Koen Casteels (VfL Wolfsburg), Matz Sels (Newcastle United)
Savunma: Toby Alderweireld (Tottenham), Christian Kabasele (Watford), Jordan Lukaku (Lazio), Thomas Meunier (Paris Saint-Germain), Thomas Vermaelen (Barcelona), Jan Vertonghen (Tottenham), Laurent Ciman (Los Angeles), Dedryck Boyata (Celtic), Vincent Kompany (Manchester City)
Orta saha: Marouane Fellaini (Manchester United), Axel Witsel (Tianjin Taida), Kevin De Bruyne (Manchester City), Eden Hazard (Chelsea), Nacer Chadli (West Bromwich), Leander Dendoncker (Anderlecht), Thorgan Hazard (Borussia Moenchengladbach), Adnan Januzaj (Real Sociedad), Youri Tielemans (Monaco)
Forvet: Moussa Dembele (Celtic), Michy Batshuayi (Chelsea), Christian Benteke (Crystal Palace), Yannick Carrasco (Atletico Madrid), Romelu Lukaku (Manchester United), Dries Mertens (Napoli)

 

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