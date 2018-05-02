Dünya Kupası ne zaman? 2018 Dünya Kupası grupları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
02.05.2018 - 14:03, Son Güncelleme:

Dünya Kupası ne zaman? 2018 Dünya Kupası grupları

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Dünya Kupası ne zaman? 2018 Dünya Kupası grupları

Dünya Kupası, 2018 haziranında futbola doyurmaya hazırlanıyor. Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya kıtası olmak üzere dünyanın 4 bir yanından toplam 32 takımın mücadele edeceği 2018 Dünya Kupası turnuvası, büyük finalini temmuz ayı içeriisnde yapacak. Peki, Dünya Kupası ne zaman başlayacak? İşte, haziran ayında başlayacak olan turnuvanın tam tarih detayları

2018 Dünya Kupası futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Futbolcuların oynadıkları ligin sonlanmasının ardından milli takım kampına katılmasıyla birlikte başlayacak olan süreçte toplam 32 takım yer alacak. 8 gruptan oluşacak olan 2018 Dünya Kupası turnuvası, Rusya'nın bu organizasyon için hazırlanan şehirlerinde oynanacak. Peki, Dünya Kupası 2018 ne zaman başlayacak? Gruplarda hangi takımlar eşleşti? İşte, merak ettiğiniz o detaylar

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası organizasyonu, bu yıl da futbola doyurmaya hazırlanıyor.

2018 Dünya Kupası grup maçları, 14 Haziran tarihinde başlayacak, 15 Temmuz tarihinde sona erecek. Turnuvanın yarı final maçları 10-11 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın finali ise 15 Temmuz Pazar günü TSİ 18.00'da gerçekleştirilecek.

Turnvanın son dört maçı, Moskova'daki Luzhniki ve Saint Petersburg'daki Krestovsky Stadyumlarında oynanacak.

Dünya Kupası'ndaki açılış maçını ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan oynayacaklar ve müsabaka, 14 Haziran 2018 tarihinde TSİ 18:00'de başlayacak. Karşılaşma Luzhniki Stadı'nda oynanacak.

DÜNYA KUPASI GRUPLARI NASIL OLUŞACAK?

A GRUBU: Rusya,Uruguay, Mısır, Suudi Arabistan
B GRUBU: Portekiz, İspanya, İran, Fas
C GRUBU: Fransa, Peru, Danimarka, Avustralya
D GRUBU: Arjantin, Hırvatistan, İzlanda, Nijerya
E GRUBU: Brezilya, İsviçre, Kosta Rika, Sırbistan
F GRUBU: Almanya, Meksika, İsveç, Güney Kore Cumhuriyeti
G GRUBU: Belçika, İngiltere, Tunus, Panama
H GRUBU: Polonya, Kolombiya, Senegal, Japonya

DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dünya Kupası mücadeleleri, Türk futbolseverler tarafından ekran başından takip edilecek. Normal şartlar altında her yıl TRT tarafından yayınlanan turnuvanın bu yıl da TRT ekranlarında ekranlara gelmesi bekleniyor.

İTALYA'DA MANCİNİ SESLERİ

İngiliz merkezli Sky Sports’un haberine göre Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü oldu.

Haberde Mancini’nin, 20 Mayıs tarihinden önce İtalya Milli Takımı ile birlikte yeni görevine başlayacağı ifade edildi. Rusya’daki Dünya Kupası’na katılamayan İtalya’da Gian Piero Ventura’nın yerine teknik direktör arayışı içinde olan İtalya’da federasyon yöneticisi Alessandro Costacurta ve takım direktörü Gabriele Oriali’nin, dün akşam Mancini ile birlikte Roma’da bir araya geldiği belirtildi.

Roberto Mancini, 2013-2014 sezonunda Galatasaray’ın hocalığını yapmış ve Türkiye Kupası’nı kazanma başarısı göstermişti

DÜNYA KUPASI İÇİN  CÜNEYT ÇAKIR'A ÖNEMLİ GÖREV

2018 FIFA Dünya Kupası'nda Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde görev alacak 13 isim açıklandı.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'nda kullanılacak VAR sisteminde görev yapacak 13 hakem belli oldu.

2018 Dünya Kupası için atanan 13 video yardımcı hakem ve bağlı oldukları konfederasyonlar şöyle:

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA): Massimiliano Irrati, Daniele Orsato, Paolo Valeri (İtalya), Bastian Dankert, Felix Zwayer (Almanya), Artur Dias, Tiago Bruno Lopes (Portekiz), Danny Makkelie (Hollanda), Pawel Gil (Polonya)

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL): Wilton Sampaio (Brezilya), Gery Vargas (Bolivya), Mauro Vigliano (Arjantin)

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC): Abdülrahman El Jassim (Katar)

Türk hakem Cüneyt Çakır ile yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun da 2018 Dünya Kupası'nda görev yapacak.

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